Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов выступил за закрепление российских грузов за отечественными торговыми судами, назвав эту меру откровенным протекционизмом.
"На мой взгляд, обоснованно и убедительно звучат предложения Минтранса о необходимости внесения изменений в документы стратегического планирования, предусматривающие закрепление грузовой базы за судами под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам. Мера откровенно протекционистская, но, видимо, пришло время и для таких мер", - сказал он в среду на Морской коллегии в Москве.
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В этой связи Борисов поручил провести комплексную оценку бункеровочной инфраструктуры и флота, подготовить предложения по внесению изменений в документы стратегического планирования, утвердить межотраслевой план развития газомоторного топлива для увеличения доли участия российского торгового флота в экспорте и импорте товаров.
По предложению Минтранса, меру можно было бы распространить на компании-экспортеры с государственным участием и реализующие инвестиционные проекты с господдержкой.