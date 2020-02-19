Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:07+0300
https://ria.ru/20200219/1564962632.html
Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564874136_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c5f805665b28289062ed60aea4ca1501.jpg
РИА Новости

Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами

13:07 19.02.2020
214
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов выступил за закрепление российских грузов за отечественными торговыми судами, назвав эту меру откровенным протекционизмом.
"На мой взгляд, обоснованно и убедительно звучат предложения Минтранса о необходимости внесения изменений в документы стратегического планирования, предусматривающие закрепление грузовой базы за судами под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам. Мера откровенно протекционистская, но, видимо, пришло время и для таких мер", - сказал он в среду на Морской коллегии в Москве.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
7 февраля, 15:08
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
В этой связи Борисов поручил провести комплексную оценку бункеровочной инфраструктуры и флота, подготовить предложения по внесению изменений в документы стратегического планирования, утвердить межотраслевой план развития газомоторного топлива для увеличения доли участия российского торгового флота в экспорте и импорте товаров.
По предложению Минтранса, меру можно было бы распространить на компании-экспортеры с государственным участием и реализующие инвестиционные проекты с господдержкой.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
29 января, 00:12Формирование нового правительства
Вице-премьер Борисов будет курировать оборону, ОПК и гособоронзаказ
2600010
Обсудить 1
Юрий Борисов (вице-премьер)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Российский рубль и американский доллар
Эксперты оценили снижение российских вложений в американский госдолг
Олег Дерипаска
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Космический скафандр Орлан, представленный в павильоне Космос на ВДНХ
Майора оштрафовали за взятки на скафандрах для российских космонавтов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Французские археологи приедут в Крым на раскопки
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
Неверов попросит ускорить работу над проектом о деятельности такси
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о масштабной проверке ПНИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния