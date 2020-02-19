Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами

В этой связи Борисов поручил провести комплексную оценку бункеровочной инфраструктуры и флота, подготовить предложения по внесению изменений в документы стратегического планирования, утвердить межотраслевой план развития газомоторного топлива для увеличения доли участия российского торгового флота в экспорте и импорте товаров.