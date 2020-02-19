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2020-02-19T13:04+0300
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Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
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РИА Новости

Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии

13:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Внешние игроки должны побуждать ливийские стороны сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Вчера, 16:17
Лавров напомнил о важности национального диалога в Ливии
"Необходимость избегать вмешательства извне во внутренние дела актуальна и для усилий по созданию условий для урегулирования в Ливии. У нас общая позиция, что этот кризис может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог, а все те, кто так или иначе влияют на политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их, чтобы они сели за стол переговоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.
"Мы в России убеждены, что для обеспечения устойчивости процесса ливийского урегулирования необходимо, чтобы внешние игроки избегали разнонаправленных, конкурирующих инициатив и сконцентрировались на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения ливийских сторон к диалогу на основе тех решений, которые приняты Советом Безопасности ООН", - добавил Лавров.
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии
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Спецпредставитель ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж, и командующий ЛНА Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
17 февраля, 15:39
В Германии рассчитывают на устойчивое перемирие в Ливии
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