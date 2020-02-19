Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии

"Необходимость избегать вмешательства извне во внутренние дела актуальна и для усилий по созданию условий для урегулирования в Ливии. У нас общая позиция, что этот кризис может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог, а все те, кто так или иначе влияют на политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их, чтобы они сели за стол переговоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.