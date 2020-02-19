Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
"Мы ожидаем первый пригородный поезд между Анапой и Керчью 7 марта", — сказал он РИА Новости.
Расписание движения уточняется, отметил он. Предварительно, в будние дни поезд будет ходить дважды в день. Карпов отметил, что график и количество вагонов в составе будет корректироваться после изучения пассажиропотока. Министр добавил, что рассматривается также возможность продления маршрута пригородного поезда от Керчи до Феодосии.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. Ранее в компании-перевозчике "Гранд экспресс Сервис" сообщили, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.