Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.

"Мы ожидаем первый пригородный поезд между Анапой и Керчью 7 марта", — сказал он РИА Новости.

Расписание движения уточняется, отметил он. Предварительно, в будние дни поезд будет ходить дважды в день. Карпов отметил, что график и количество вагонов в составе будет корректироваться после изучения пассажиропотока. Министр добавил, что рассматривается также возможность продления маршрута пригородного поезда от Керчи до Феодосии.

Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.