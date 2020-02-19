Суд в Мордовии оштрафовал обидчика полковника Захарченко в колонии

"Девятого января 2020 года в 13.46 Сапегин С.Е., находясь в общем коридоре отряда № 5 ФКУ ИК-5 УФСИН России по республике Мордовия, нанес побои Захарченко Д.А., а именно ударил его один раз кулаком в область головы во время возникшего конфликта между ними… Сапегин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (Побои), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей", - говорится в сообщении районного суда.

Ранее региональное управление ФСИН сообщило о том, что удары в ходе драки между двумя осужденными 9 января нанес Захарченко. В свою очередь, адвокат экс-полковника Александр Горбатенко заявил РИА Новости, что сам Захарченко расценивает произошедшую драку "как провокацию с целью ужесточить ему наказание".

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.