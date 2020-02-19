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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:24+0300
https://ria.ru/20200219/1564962201.html
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871849_0:314:3064:2038_1036x0_80_0_0_7f8291cc75382cd6cd0bf1ef66b39a20.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию

13:00 19.02.2020 (обновлено: 13:24 19.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия в сирийском Идлибе поддерживает армию САР, которая лишь отвечает на провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии, гражданским объектам и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмеймим продолжаются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
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Он отметил, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренности по соблюдению режима прекращения огня, "на такого рода неприемлемые провокации отвечают".
"Мы их в этом поддерживаем", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
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