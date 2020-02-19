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Хакеры перевели 5,7 миллиарда рублей со счетов россиян в 2019 году
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РИА Новости

Хакеры перевели 5,7 миллиарда рублей со счетов россиян в 2019 году

13:02 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 19 фев - РИА Новости. Хакеры в 2019 году провели 572 тысячи несанкционированных операций со счетами физлиц в России на 5,7 миллиарда рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тысячи операций на 701 миллион рублей, говорится в обзоре Банка России по операциям, совершенным без согласия клиентов.
"Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц – ред.) с использованием электронных средств платежа, в 2019 году составил 5723,5 миллиона рублей. Ко­личество таких операций – 571 957 единиц. В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4609 операциях без согласия клиента на общую сумму 701 миллион рублей", - привел данные Банк России.
Средняя сумма одной такой операции по счетам физических лиц в 2019 году составила 10 тысяч рублей, юридических лиц – 152 тысячи рублей, также пишут также авторы обзоры. Такие данные по средней сумме операции Банк России приводит впервые.
Регулятор указал, что в 69% случаев мошенники использовали методы социальной инженерии. При этом банки возместили клиентам 935 миллионов рублей (15%, или каждый седьмой похи­щенный рубль). Отдельно ЦБ уточнил, что операции без согласия клиентов – юридических лиц происходили в результате воздействия социальной инженерии в 16% слу­чаев (723 хищения), при этом порядка 10% похищенных средств (65 миллионов рублей) компенсированы либо возвращены пострадавшим организациям.
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Объем и количество операций, совершенных без согласия клиентов, постоянно увеличиваются, констатируют авторы документа. Тем не менее, совместная работа Банка России, участников рынка и правоохранитель­ных органов позволила повысить вы­являемость несанкционированных операций.
Одновременно в ЦБ напомнили, что всего операции по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа физических лиц составили 71,03 триллиона рублей, операции с использованием платежных карт (в банкоматах и в интернете) - 63,7 триллиона рублей, операции в системе дистан­ционного банковского обслуживания (ДБО) –7,3 триллиона рублей.
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хакерыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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