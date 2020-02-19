Голикова рассказала о масштабной проверке ПНИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ходе масштабной проверки психоневрологических интернатов были обследованы более 152 тысячи граждан, 34,4 тысячи из них сохранили статус дееспособных.

На заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Голикова рассказала, что проверка психоневрологических интернатов (ПНИ) носила комплексный характер, она не завершена. В ходе обследования 98 сотрудников Института Сербского посетили 531 психоневрологический интернат в 82 регионах страны, в трех регионах таких учреждений нет.

"Обследованы более 152 тысяч наших граждан",- сказала вице-премьер.

"34,4 тысячи получателей социальных услуг, которые поживают в психоневрологических интернатах, сохранили гражданско-правовой статус дееспособного и еще порядка 3 тысяч – ограниченно дееспособного", - добавила она.

Голикова уточнила, что Минтруд проводит работу по определению социального статуса этих граждан.

В свою очередь и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН имения Сербского" Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе сообщил, что почти половина проживающих в психоневрологических интернатах не умеют читать и писать.

Центр Сербского провел освидетельствование - осмотр получателей социальных услуг, которые находились в 531 психоневрологическом интернате в 82 субъектах, пояснил Кекелидзе.

"Часть проживающих в пни не имеют даже начального образования, не умеют читать, писать и считать, таких лиц к сожалению около 70 тысяч",- сказал Кекелидзе.

Он уточнил, что в процессе осмотра выявлено, что более 60% граждан не владеют навыками самостоятельной жизни, не способны себя обслуживать, не знают, что такое деньги и не знают, как ими пользоваться.