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ВС Украины проверит законность переименования проспектов в Киеве
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РИА Новости

ВС Украины проверит законность переименования проспектов в Киеве

12:57 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд Украины рассмотрит жалобу на постановление апелляционной инстанции о законности переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщила в среду директор Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная.
Вопрос о законности переименования этих проспектов неоднократно рассматривался в украинских судах.

"Наконец Верховный суд прислал определение об открытии производства (дела – ред.) по нашей кассационной жалобе на постановление Шестого апелляционного административного суда по делу о переименовании проспектов Московского и имени легендарного генерала Николая Ватутина на Бандеру и Шухевича! Борьба с беспределом власти продолжается, будем отстаивать законное решение суда первой инстанции ", - заявила Бережная на своей странице в Facebook.

Также она опубликовала фото постановления суда, согласно которому суд решил открыть кассационное производство по жалобе общественной организации "Антифашистская правозащитная лига".
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.
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Бандера и Шухевич известны как лидеры Украинской повстанческой армии*, сформированной в октябре 1942 году. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году от пуль украинских националистов. Участвовал в операции по освобождению Киева от фашистских захватчиков.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Рынок Привоз в Одессе, Украина
27 апреля 2017, 20:47
СБУ требует от мэра Одессы отменить решение о переименовании улиц
1341001
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Днепр (город)Украинская повстанческая армияИрина БережнаяВооруженные силы УкраиныРоман ШухевичСтепан БандераРоссияУкраинаВ мире
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