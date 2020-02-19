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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T12:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564961813.html
Лавров обсудил с главой МИД Иордании возвращение беженцев в Сирию
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Иордании возвращение беженцев в Сирию

12:55 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лаврова заявил, что обсудил с иорданским коллегой Хусейном Абдаллой ас-Сафади процесс возвращения беженцев в Сирию.
"Мы много внимания уделили такому аспекту сирийского урегулирования как создание условий для возвращения беженцев. В Иордании их немало", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с ас-Сафади в Москве.
Лавров отметил, что во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, "удается достигать пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов".
"К работе российско-иорданского центра в Аммане периодически подключаются представители ООН и США, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах для возвращения беженцев", - добавил глава МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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25 октября 2019, 19:16
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Война в СирииМИД ИорданииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияИорданияРоссияВ мире
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