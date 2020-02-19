Лавров обсудил с главой МИД Иордании возвращение беженцев в Сирию

Лавров отметил, что во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, "удается достигать пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов".

"К работе российско-иорданского центра в Аммане периодически подключаются представители ООН и США, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах для возвращения беженцев", - добавил глава МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.