Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T12:53+0300
https://ria.ru/20200219/1564961714.html
Эксперты оценили снижение российских вложений в американский госдолг
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:65:3127:1824_1036x0_80_0_0_75db6b064e729b86d9d8c2655b381c31.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили снижение российских вложений в американский госдолг

12:53 19.02.2020
513
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снижение вложений РФ в госбумаги США – это технический момент, полностью выходить из госдолга США Россия не будет, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия в декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 1,5 миллиарда долларов - до 9,974 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из общей суммы 5,704 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда - на долгосрочные. До этого Россия четыре месяца подряд (в августе-ноябре 2019 года) увеличивала вложения в госбумаги США. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Американский доллар и российский рубль
08:22Сказано в эфире
"Попытка уменьшить риски". Почему РФ сокращает вложения в госдолг США Россия сократила вложения в американские ценные бумаги. Чем обусловлена эта политика, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
В подобных колебаниях нет большого значения, рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
"Доля долларовых резервов РФ особо не меняется, оставаясь в районе 22-24%, а вложения в американские казначейские облигации в них составляют около 2%. Снижение на 1,5 миллиарда долларов несущественны и могли быть вызваны техническим моментом. Например, произошло погашение каких-то бумаг, и просто не стали покупать другие выпуски", - прокомментировал эксперт.
Банкноты номиналом пять долларов США
2 ноября 2019, 01:17
Размер американского госдолга побил новый рекорд
Символическое снижение вложений на 1,5 миллиарда долларов – это тактический момент, не тот сдвиг, который отмечался в прошлом-позапрошлом году, отмечает и директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Не исключено, что сохраняется тенденция к наращиванию доли золота в резервном портфеле", - предположил он.
"В то же время полного выхода России из госбумаг США я бы не стал ожидать. В этом случае можно потерять понимание этого высоколиквидного рынка. Кроме того, сохранение крепкого доллара и относительно мягкой денежно-кредитной политики ФРС США сохраняет привлекательность американских госбумаг. Поэтому некоторую сумму в казначейских облигациях США необходимо оставить", - добавил эксперт.
1130313
Обсудить 1
Валерий ВайсбергФедеральная резервная система СШАГазпромбанкРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Табличка на здании компании Роснефть
В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"
Венесуэльские боливары
Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле санкции США против "дочки" Роснефти назвали незаконными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк объявил о победе над скиммингом в России
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Олег Дерипаска
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния