Эксперты оценили снижение российских вложений в американский госдолг

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снижение вложений Снижение вложений РФ в госбумаги США – это технический момент, полностью выходить из госдолга США Россия не будет, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Россия в декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 1,5 миллиарда долларов - до 9,974 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из общей суммы 5,704 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда - на долгосрочные. До этого Россия четыре месяца подряд (в августе-ноябре 2019 года) увеличивала вложения в госбумаги США. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

В подобных колебаниях нет большого значения, рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

"Доля долларовых резервов РФ особо не меняется, оставаясь в районе 22-24%, а вложения в американские казначейские облигации в них составляют около 2%. Снижение на 1,5 миллиарда долларов несущественны и могли быть вызваны техническим моментом. Например, произошло погашение каких-то бумаг, и просто не стали покупать другие выпуски", - прокомментировал эксперт.

Символическое снижение вложений на 1,5 миллиарда долларов – это тактический момент, не тот сдвиг, который отмечался в прошлом-позапрошлом году, отмечает и директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг . "Не исключено, что сохраняется тенденция к наращиванию доли золота в резервном портфеле", - предположил он.