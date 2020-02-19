В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции

"Такое количество поправок размывало бы (статус основного закона), как вы правильно заметили, но пока речь идет о предложениях, а предложения не размывают", - ответил Песков на вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что большое количество поправок размывает статус основного закона и снижает качество работы над президентскими конституционными инициативами.