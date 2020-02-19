В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большое количество поправок действительно размывало бы статус Конституции как основного закона, однако сейчас речь идет только о предложениях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое количество поправок размывало бы (статус основного закона), как вы правильно заметили, но пока речь идет о предложениях, а предложения не размывают", - ответил Песков на вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что большое количество поправок размывает статус основного закона и снижает качество работы над президентскими конституционными инициативами.
Пресс-секретарь президента также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что еще предстоит определиться, какие предложения реализовывать посредством поправок в Конституцию, а какие - другими актами.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.