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В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции
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РИА Новости

В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции

12:52 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большое количество поправок действительно размывало бы статус Конституции как основного закона, однако сейчас речь идет только о предложениях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое количество поправок размывало бы (статус основного закона), как вы правильно заметили, но пока речь идет о предложениях, а предложения не размывают", - ответил Песков на вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что большое количество поправок размывает статус основного закона и снижает качество работы над президентскими конституционными инициативами.
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Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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