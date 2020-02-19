Лавров призвал выполнять имеющийся меморандум по Идлибу

"Демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии, гражданским объектам и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмеймим продолжаются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.