Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поправки в конституцию и корректное исполнение федеральных законов являются дополняющими друг друга факторами, которые могли бы улучшить жизнь россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Одно другое не отменяет, одно другое лишь дополняет в любом случае", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что улучшит жизнь россиян: количество внесенных изменений в Конституцию или корректное исполнение, в том числе, федеральных законов.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.