Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян

"Одно другое не отменяет, одно другое лишь дополняет в любом случае", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что улучшит жизнь россиян: количество внесенных изменений в Конституцию или корректное исполнение, в том числе, федеральных законов.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.