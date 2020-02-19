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Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян
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РИА Новости

Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян

12:47 19.02.2020 (обновлено: 12:57 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поправки в конституцию и корректное исполнение федеральных законов являются дополняющими друг друга факторами, которые могли бы улучшить жизнь россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Одно другое не отменяет, одно другое лишь дополняет в любом случае", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что улучшит жизнь россиян: количество внесенных изменений в Конституцию или корректное исполнение, в том числе, федеральных законов.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
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