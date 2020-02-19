В Кремле прокомментировали временный запрет на въезд для граждан Китая

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия принимает все меры для недопущения распространения в стране нового коронавируса, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя временный запрет на въезд граждан КНР в РФ.

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом . Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

"Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным запрет на въезд граждан Китая в Россию, и как это скажется на отношениях двух стран.

Он также отметил, что Россия принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом.

"Можно лишь констатировать одно - принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране", - сказал Песков.