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В Кремле прокомментировали временный запрет на въезд для граждан Китая
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали временный запрет на въезд для граждан Китая

12:46 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия принимает все меры для недопущения распространения в стране нового коронавируса, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя временный запрет на въезд граждан КНР в РФ.
Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
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"Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не кажется ли Кремлю чрезмерным запрет на въезд граждан Китая в Россию, и как это скажется на отношениях двух стран.
Он также отметил, что Россия принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом.
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"Можно лишь констатировать одно - принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране", - сказал Песков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗДмитрий ПесковКитайРоссияВ мире
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