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Минздрав пересмотрит рекомендации по лечению проживающих в ПНИ
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РИА Новости

Минздрав пересмотрит рекомендации по лечению проживающих в ПНИ

12:45 19.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав России в течение двух-трех месяцев пересмотрит методические рекомендации для лечения проживающих в психоневрологических интернатах в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Стандарты лечения и обучение персонала, который работает с этой категорией пациентов, потому что длительное наблюдение и лечение без особых условий не может быть выполнено. В нашем распоряжении есть ресурсный центр, аккредитационные центры, которые имеют под собой, в том числе, возможность формирования методических рекомендаций. Мы в течение 2-3 месяцев это сделаем", - сказал Мурашко на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
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