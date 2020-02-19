Минздрав пересмотрит рекомендации по лечению проживающих в ПНИ

"Стандарты лечения и обучение персонала, который работает с этой категорией пациентов, потому что длительное наблюдение и лечение без особых условий не может быть выполнено. В нашем распоряжении есть ресурсный центр, аккредитационные центры, которые имеют под собой, в том числе, возможность формирования методических рекомендаций. Мы в течение 2-3 месяцев это сделаем", - сказал Мурашко на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.