Путин проведет встречу с Грефом

Он напомнил, что в среду президент работает в Петербурге. Большая часть мероприятий, в которых он примет участие, будет носить мемориальный характер - они приурочены к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Путин возложит цветы к его памятнику на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

"Помимо этого, сегодня в промежутке между этими двумя мемориальными мероприятиями у президента будет ряд рабочих встреч, в Константиновском дворце он проведет, с Грефом пообщается. Греф, вы знаете, регулярно докладывает ему по своему профилю - это и Сбербанк, и другие направления работы, связанные с различными инновационными проектами", - сообщил Песков журналистам.