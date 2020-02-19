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Путин проведет встречу с Грефом
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РИА Новости

Путин проведет встречу с Грефом

12:43 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой Сбербанка России Германом Грефом, они обсудят развитие банка, а также другие направления работы, связанные с инновационными проектами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду президент работает в Петербурге. Большая часть мероприятий, в которых он примет участие, будет носить мемориальный характер - они приурочены к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Путин возложит цветы к его памятнику на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.
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"Помимо этого, сегодня в промежутке между этими двумя мемориальными мероприятиями у президента будет ряд рабочих встреч, в Константиновском дворце он проведет, с Грефом пообщается. Греф, вы знаете, регулярно докладывает ему по своему профилю - это и Сбербанк, и другие направления работы, связанные с различными инновационными проектами", - сообщил Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что президент проведет в этот день также еще несколько встреч непубличного характера.
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Сбербанк РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинГерман ГрефРоссияОбщество
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