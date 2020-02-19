В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством

"Во-первых, это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Вчера о нем было сказано, оно на повестке дня рабочей группы. Опять же, мы пока не констатируем никакой позиции, поэтому давайте дождемся все-таки решения рабочей группы", - предложил Песков в ответ на просьбу уточнить, зачем в таком случае нужен будет премьер-министр.