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В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством
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РИА Новости

В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством

12:43 19.02.2020 (обновлено: 12:49 19.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сообщил, что в законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Поправки внесли депутаты Госдумы Крашенинников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.
"Во-первых, это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Вчера о нем было сказано, оно на повестке дня рабочей группы. Опять же, мы пока не констатируем никакой позиции, поэтому давайте дождемся все-таки решения рабочей группы", - предложил Песков в ответ на просьбу уточнить, зачем в таком случае нужен будет премьер-министр.
"Но просто хочу заметить, что премьер-министр ежедневное, оперативное руководство осуществляет, поэтому здесь вполне понятна разница общего руководства и оперативного руководства. С другой стороны, детали все будут прорабатываться и объясняться рабочей группой", - добавил представитель Кремля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 17:31
Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента
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