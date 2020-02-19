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Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков
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РИА Новости

Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков

12:40 19.02.2020 (обновлено: 12:49 19.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, которые Россия считает незаконными, не повлияют на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, напротив, они развиваются и будут развиваться дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли санкции США против Rosneft Trading SA повлиять на отношения РФ и Венесуэлы.
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"Что касается самой компании, то она уже заявила, что намерена рассматривать возможности защиты собственных интересов в судебном порядке, задействование других доступных механизмов, поэтому все меры будут предприниматься в этом плане", - добавил он.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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