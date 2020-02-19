Отношения с Венесуэлой продолжат развиваться, заявил Песков

"Что касается самой компании, то она уже заявила, что намерена рассматривать возможности защиты собственных интересов в судебном порядке, задействование других доступных механизмов, поэтому все меры будут предприниматься в этом плане", - добавил он.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочек" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.