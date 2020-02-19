Протестанты: сожительство - грех, но оскорблять людей недопустимо

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов назвал сожительство без регистрации грехом, и в этом нет ничего принципиально нового, но оскорблять при этом людей было нельзя, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Союзе женщин назвали это заявление "глупым оскорблением". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

"Сожительство является грехом, и ничего принципиально нового здесь отец Димитрий Смирнов не сказал. В этом едины христиане всех конфессий", - сказал Ряховский.

Вместе с тем он подчеркнул, что оскорблять людей недопустимо.

"Называть грех грехом – абсолютно правильно, но оскорбления при этом недопустимы. И если говорить об излишней резкости выражения отца Димитрия Смирнова, с которым я прекрасно знаком и неоднократно дискутировал, то определенная эпатажность ему, увы, свойственна. И здесь я бы отметил довольно оперативную реакцию сразу двух глав синодальных отделов: митрополита Илариона и Владимира Легойды, каждый из которых, подчеркнул, что сказанное протоиереем не является позицией Русской православной церкви", - подчеркнул епископ.

Также он отметил, что в России искажен смысл словосочетания "гражданский брак". "У нас под этим термином понимается банальное сожительство, в то время как во всем мире это обозначает зарегистрированный государством брак без венчания в церкви", - уточнил представитель РОСХВЕ.