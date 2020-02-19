Россия анализирует решение Гаагского суда по "ЮКОСу", заявил Песков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия пока анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" с точки зрения защиты и оспаривания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства воспринял это решение.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.