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Россия анализирует решение Гаагского суда по "ЮКОСу", заявил Песков
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РИА Новости

Россия анализирует решение Гаагского суда по "ЮКОСу", заявил Песков

12:38 19.02.2020 (обновлено: 12:46 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия пока анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" с точки зрения защиты и оспаривания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства воспринял это решение.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
Гаага
Вчера, 13:56
Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
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Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСДмитрий ПесковРоссияВ мире
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