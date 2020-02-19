Россия анализирует решение Гаагского суда по "ЮКОСу", заявил Песков

"Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства воспринял это решение.