В Кремле прокомментировали отставку Суркова

Накануне Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение. <...> У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", — добавил Песков.

Журналисты спросили его, будет ли связано последующее назначение Суркова с Украиной.

"Я не берусь что-то прогнозировать, просто здесь никаких нет сомнений, что он может быть задействован на самых разных направлениях, не только на украинском", — ответил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что не знает причин ухода Суркова, и предложил спросить его об этом напрямую.