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В Кремле прокомментировали отставку Суркова
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

12:37 19.02.2020 (обновлено: 14:41 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин недавно встречался с Владиславом Сурковым, помощник президента покинул пост по собственному желанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение. <...> У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", — добавил Песков.

Журналисты спросили его, будет ли связано последующее назначение Суркова с Украиной.
"Я не берусь что-то прогнозировать, просто здесь никаких нет сомнений, что он может быть задействован на самых разных направлениях, не только на украинском", — ответил пресс-секретарь.
Также Песков отметил, что не знает причин ухода Суркова, и предложил спросить его об этом напрямую.
Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата".
Владислав Сурков
Вчера, 20:06
Биография Владислава Суркова
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Обсудить 7
Владислав СурковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Видимо решил трансформироваться обратно в Аслана Дудаева, в прежнюю, так сказать, ипостась.. Ресурс образа Владислава Суркова, наверное, уже исчерпан.
19 февраля, 14:07
sshokollayder
720101
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