В Кремле прокомментировали отставку Суркова

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин недавно встречался с Владиславом Сурковым, помощник президента покинул пост по собственному желанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение. <...> У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", — добавил Песков.
Журналисты спросили его, будет ли связано последующее назначение Суркова с Украиной.
"Я не берусь что-то прогнозировать, просто здесь никаких нет сомнений, что он может быть задействован на самых разных направлениях, не только на украинском", — ответил пресс-секретарь.
Также Песков отметил, что не знает причин ухода Суркова, и предложил спросить его об этом напрямую.
Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата".
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