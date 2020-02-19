Эксперт оценил программы реабилитации инвалидов в ПНИ

"Всем свыше 152 тысячам, проживающим в ПНИ, установлена группа инвалидности, соответственно, по закону для всех должны быть разработаны индивидуальные программы реабилитации, однако такие программы имеют лишь 110 тысяч граждан, проживающих в ПНИ",- сказал Кекелидзе на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.