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Эксперт оценил программы реабилитации инвалидов в ПНИ
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РИА Новости

Эксперт оценил программы реабилитации инвалидов в ПНИ

12:37 19.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗураб Кекелидзе
Зураб Кекелидзе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Не для всех проживающих в психоневрологических интернатах России разработаны индивидуальные программы реабилитации инвалидов, те программы, которые есть, часто носят формальный характер, включая лишь обеспечение памперсами и ортопедической обувью, заявил и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН имения Сербского" Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
Центр Сербского провел освидетельствование - осмотр получателей социальных услуг, которые находились в 531 психоневрологическом интернате в 82 субъектах, пояснил Кекелидзе.
"Всем свыше 152 тысячам, проживающим в ПНИ, установлена группа инвалидности, соответственно, по закону для всех должны быть разработаны индивидуальные программы реабилитации, однако такие программы имеют лишь 110 тысяч граждан, проживающих в ПНИ",- сказал Кекелидзе на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Он отметил, что даже имеющиеся программы включают в себя только часть необходимых этим гражданам мероприятий по социализации и адаптации, нередко они носят формальный характер, включают только обеспечение памперсами и ортопедической обувью.
Согласно медицинским документам, все граждане, проживающие в психоневрологических интернатах, проходят диспансеризации, но структура выявленных заболеваний не соответствует возрастному составу проживающих, уточнил Кекелидзе.
"Даже в случае выявления заболеваний в ПНИ не всегда исполняются назначения врачей-специалистов",- добавил он.
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