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Лондон изменит требования к желающим работать в Британии иностранцам
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РИА Новости

Лондон изменит требования к желающим работать в Британии иностранцам

12:37 19.02.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания по окончании переходного периода после Brexit почти не оставит шансов для работы в стране для низкоквалифицированных иностранцев, а для квалифицированных введет дополнительные условия для получения визы: наличие предложения о работе и владение английским языком.
В среду МВД обнародовало свои планы касательно новой основанной на баллах иммиграционной системы. Эти планы в целом совпадают с тем, что представители властей уже говорили ранее. Переходный период после Brexit завершится в конце текущего года.
"Новая система, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, положит конец свободе передвижения, вернет контроль за границами и восстановит доверие общественности. В рамках системы определенные навыки, квалификации, зарплаты и профессии будут набирать баллы, и визы будут выдаваться только тем, кто наберет достаточное количество баллов", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МВД.
"Система баллов призвана привлекать в Великобританию необходимые таланты. Квалифицированные рабочие для того, чтобы получить право на работу в стране, должны будут соответствовать ряду критерий, в том числе иметь определенные навыки и способность говорить по-английски. Всем подающим заявления нужно будет иметь предложение о работе и, в соответствии с рекомендациями Консультационного совета по миграции, минимальный уровень зарплаты будет установлен на уровне 25,6 тысячи фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.
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Ранее минимальный уровень годовой зарплаты иностранца, необходимой для получения рабочей визы, составлял 30 тысяч фунтов стерлингов.
Возможностей для низкоквалифицированных специалистов новая система не предусматривает.
"Согласно оценкам, 70% нынешней рабочей силы из ЕС не соответствуют требованиям, которые будут предъявляться к квалифицированным специалистам, что поможет снизить общие цифры в будущем", - отмечает МВД.
При этом от прежней цели – добиться снижения чистого притока мигрантов до 100 тысяч в год – правительство отказывается. Новая система, по мысли правительства, призвана уравнять в правах мигрантов из стран ЕС со всеми остальными иностранцами.
МВД особо отмечает, что речь идет только об ограничениях на работу в стране.
"Граждане ЕС и граждане стран, для которых не требуется виза, смогут посещать Великобританию без визы на срок до 6 месяцев", - отмечается в сообщении.
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Между тем предложения правительства вызывают большую обеспокоенность у бизнес-сообщества. По их мнению, новые ограничения могут негативно сказаться на целом ряде отраслей - от сельского хозяйства и строительства до сферы обслуживания, гостиничного бизнеса и тяжелой промышленности, которые опираются на низкоквалифицированную рабочую силу. Бьет тревогу и Национальная служба здравоохранения, несмотря на то, что медработникам власти обещают оперативную выдачу виз. Медики опасаются нехватки младшего персонала.
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BrexitВеликобританияВ мире
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