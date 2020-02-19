Лондон изменит требования к желающим работать в Британии иностранцам

ЛОНДОН, 19 фев – РИА Новости, Мария Табак. по окончании переходного периода после Великобритания по окончании переходного периода после Brexit почти не оставит шансов для работы в стране для низкоквалифицированных иностранцев, а для квалифицированных введет дополнительные условия для получения визы: наличие предложения о работе и владение английским языком.

В среду МВД обнародовало свои планы касательно новой основанной на баллах иммиграционной системы. Эти планы в целом совпадают с тем, что представители властей уже говорили ранее. Переходный период после Brexit завершится в конце текущего года.

"Новая система, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, положит конец свободе передвижения, вернет контроль за границами и восстановит доверие общественности. В рамках системы определенные навыки, квалификации, зарплаты и профессии будут набирать баллы, и визы будут выдаваться только тем, кто наберет достаточное количество баллов", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МВД.

"Система баллов призвана привлекать в Великобританию необходимые таланты. Квалифицированные рабочие для того, чтобы получить право на работу в стране, должны будут соответствовать ряду критерий, в том числе иметь определенные навыки и способность говорить по-английски. Всем подающим заявления нужно будет иметь предложение о работе и, в соответствии с рекомендациями Консультационного совета по миграции, минимальный уровень зарплаты будет установлен на уровне 25,6 тысячи фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Ранее минимальный уровень годовой зарплаты иностранца, необходимой для получения рабочей визы, составлял 30 тысяч фунтов стерлингов.

Возможностей для низкоквалифицированных специалистов новая система не предусматривает.

"Согласно оценкам, 70% нынешней рабочей силы из ЕС не соответствуют требованиям, которые будут предъявляться к квалифицированным специалистам, что поможет снизить общие цифры в будущем", - отмечает МВД.

При этом от прежней цели – добиться снижения чистого притока мигрантов до 100 тысяч в год – правительство отказывается. Новая система, по мысли правительства, призвана уравнять в правах мигрантов из стран ЕС со всеми остальными иностранцами.

МВД особо отмечает, что речь идет только об ограничениях на работу в стране.

"Граждане ЕС и граждане стран, для которых не требуется виза, смогут посещать Великобританию без визы на срок до 6 месяцев", - отмечается в сообщении.