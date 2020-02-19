Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет

АЛЕППО (Сирия), 19 фев — РИА Новости. Международный аэропорт Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии возобновил работу после восьмилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

"Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак террористов, в отдельные периоды он был практически окружен, добраться до него было затруднительно. Вместе с тем сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе", — рассказал агентству директор аэропорта Мухаммад аль-Масри.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Первый за восемь лет пассажирский рейс прибыл в Алеппо из столицы страны Дамаска. Этим бортом прилетели 120 пассажиров, в том числе министр транспорта Али Хамуд и министр туризма Мухаммад Мартини.

Расстояние между двумя городами составляет около 370 километров. До начала сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут.

© РИА Новости Аэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска © РИА Новости Аэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска

По сообщению Министерства транспорта Сирии, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.

Аэропорт открыли благодаря успехам сирийской армии: в воскресенье военные установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, обезопасив его от регулярных артобстрелов боевиков.