Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:22+0300
https://ria.ru/20200219/1564960485.html
Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958405_62:0:1168:622_1036x0_80_0_0_13bcd694369bc1566d4f12a9ba018b71.jpg
РИА Новости

Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет

12:34 19.02.2020 (обновлено: 13:22 19.02.2020)
4656
© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо
© РИА Новости
АЛЕППО (Сирия), 19 фев — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии возобновил работу после восьмилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
"Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак террористов, в отдельные периоды он был практически окружен, добраться до него было затруднительно. Вместе с тем сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе", — рассказал агентству директор аэропорта Мухаммад аль-Масри.
Первый за восемь лет пассажирский рейс прибыл в Алеппо из столицы страны Дамаска. Этим бортом прилетели 120 пассажиров, в том числе министр транспорта Али Хамуд и министр туризма Мухаммад Мартини.
Расстояние между двумя городами составляет около 370 километров. До начала сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут.
© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска
Аэропорт сирийского Алеппо принял первый за 8 лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска
По сообщению Министерства транспорта Сирии, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.
Аэропорт открыли благодаря успехам сирийской армии: в воскресенье военные установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, обезопасив его от регулярных артобстрелов боевиков.
Алеппо зачистили от террористов в 2016 году, однако засевшие в пригородах боевики регулярно обстреливали жилые кварталы города, убивая мирных жителей и нанося ущерб зданиям.
Президент Сирии Башар Асад
17 февраля, 19:28Война в Сирии
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
15821100
Обсудить 3
Война в СирииВойна в СирииДамаск (мухафаза)Дамаск (город)В мире
Рекомендуем
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Венесуэльские боливары
Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Кадры учений танкистов ЗВО
Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
Лента новостейМолния