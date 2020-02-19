Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет

"Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак террористов, в отдельные периоды он был практически окружен, добраться до него было затруднительно. Вместе с тем сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе", — рассказал агентству директор аэропорта Мухаммад аль-Масри.
Первый за восемь лет пассажирский рейс прибыл в Алеппо из столицы страны Дамаска. Этим бортом прилетели 120 пассажиров, в том числе министр транспорта Али Хамуд и министр туризма Мухаммад Мартини.
Расстояние между двумя городами составляет около 370 километров. До начала сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут.
© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска
Аэропорт сирийского Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет, прилетевший из Дамаска
По сообщению Министерства транспорта Сирии, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.
Аэропорт открыли благодаря успехам сирийской армии: в воскресенье военные установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, обезопасив его от регулярных артобстрелов боевиков.
Алеппо зачистили от террористов в 2016 году, однако засевшие в пригородах боевики регулярно обстреливали жилые кварталы города, убивая мирных жителей и нанося ущерб зданиям.