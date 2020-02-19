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Комитет ГД не поддержал проект об ограничениях при продаже алкоголя
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал проект об ограничениях при продаже алкоголя

12:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о дополнительных ограничениях при розничной продаже алкогольной продукции.
Документ, внесенный группой депутатов, устанавливает различный порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков (включая водку и коньяк) и для других видов алкогольной продукции.
Для спиртных напитков предлагается наносить на этикетку или потребительскую тару надпись "Алкоголь убивает", которая должна занимать не менее 50% от ее площади и сопровождаться рисунками, утвержденными Минздравом России. Для остальных видов алкогольной продукции предусматриваться предупреждающая надпись "Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью". Поскольку потребление алкогольной продукции наносит вред здоровью независимо от ее видов и уровня содержания этилового спирта в ней, такое разделение надписей комитету "представляется необоснованным".
Законопроект также запрещает демонстрацию спиртных напитков в торговых залах и продажу алкогольной продукции в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, оборудованных входом со стороны дворовых территорий, за исключением торговых объектов, оборудованных отдельным входом со стороны территорий общего пользования. Поскольку в градостроительном законодательстве термин "дворовые территории" не определен, при реализации данной нормы могут возникнуть сложности в правоприменительной практике.
В целом комитет считает, что введение новых ограничительных мер может привести к снижению доступности легальной алкогольной продукции и увеличению доли теневого рынка, дополнительным расходам розничных торговых организаций и сокращению магазинов шаговой доступности.
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