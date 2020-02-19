Комитет ГД не поддержал проект об ограничениях при продаже алкоголя

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о дополнительных ограничениях при розничной продаже алкогольной продукции.

Документ, внесенный группой депутатов, устанавливает различный порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков (включая водку и коньяк) и для других видов алкогольной продукции.

Для спиртных напитков предлагается наносить на этикетку или потребительскую тару надпись "Алкоголь убивает", которая должна занимать не менее 50% от ее площади и сопровождаться рисунками, утвержденными Минздравом России . Для остальных видов алкогольной продукции предусматриваться предупреждающая надпись "Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью". Поскольку потребление алкогольной продукции наносит вред здоровью независимо от ее видов и уровня содержания этилового спирта в ней, такое разделение надписей комитету "представляется необоснованным".

Законопроект также запрещает демонстрацию спиртных напитков в торговых залах и продажу алкогольной продукции в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, оборудованных входом со стороны дворовых территорий, за исключением торговых объектов, оборудованных отдельным входом со стороны территорий общего пользования. Поскольку в градостроительном законодательстве термин "дворовые территории" не определен, при реализации данной нормы могут возникнуть сложности в правоприменительной практике.