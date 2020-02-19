В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

"Водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №33 совершил наезд на остановившийся для совершения левого поворота автомобиль Honda CR-V. В результате происшествия шесть человек получили травмы: пять пассажиров автобуса, в том числе 6-летняя девочка, и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.