В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Кирове, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло около 8 утра в среду на перекрёстке улиц Павла Корчагина и Филатова.
"Водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №33 совершил наезд на остановившийся для совершения левого поворота автомобиль Honda CR-V. В результате происшествия шесть человек получили травмы: пять пассажиров автобуса, в том числе 6-летняя девочка, и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.