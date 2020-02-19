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В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

12:31 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Кирове, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло около 8 утра в среду на перекрёстке улиц Павла Корчагина и Филатова.
"Водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №33 совершил наезд на остановившийся для совершения левого поворота автомобиль Honda CR-V. В результате происшествия шесть человек получили травмы: пять пассажиров автобуса, в том числе 6-летняя девочка, и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
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КировНижний НовгородПроисшествия
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