На Ставрополье девочка-подросток подозревается в убийстве бабушки

ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 14-летней девочки, которая подозревается в убийстве своей бабушки, сделавшей ей замечание о качестве уборки, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственный отдел по городу Кисловодску возбудил уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки. "В ходе ссоры девушка несколько раз ударила ножом по телу женщины. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Следователь СК РФ осмотрел место происшествия, задержал подозреваемую, направил в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу и проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, добавили в СК.
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