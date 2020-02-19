На Ставрополье девочка-подросток подозревается в убийстве бабушки

По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки. "В ходе ссоры девушка несколько раз ударила ножом по телу женщины. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.