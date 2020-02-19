В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020

"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.

Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.

Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.