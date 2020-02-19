В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020

Рэпер Stormzy во второй раз забрал высшую награду в номинации "Лучший британский сольный исполнитель".
Рэпер Stormzy во второй раз забрал высшую награду в номинации "Лучший британский сольный исполнитель".
Поп-певица Mabel получила такую же награду, только как исполнительница.
Ее дебютный альбом High expectations сразу занял первые позиции в британском чарте UK Albums Chart, а позже попал в Billboard 200.
Поп-певица Mabel получила такую же награду, только как исполнительница.
Ее дебютный альбом High expectations сразу занял первые позиции в британском чарте UK Albums Chart, а позже попал в Billboard 200.
Певец Льюис Капальди единственный забрал две статуэтки: в номинациях "Лучшая композиция" и "Лучший британский новый исполнитель".
На сцене O2 Arena он исполнил свой хит "Someone you loved".
После релиза в ноябре 2018 года этот трек возглавил музыкальные чарты Великобритании и США.
Певец Льюис Капальди единственный забрал две статуэтки: в номинациях "Лучшая композиция" и "Лучший британский новый исполнитель".
На сцене O2 Arena он исполнил свой хит "Someone you loved".
После релиза в ноябре 2018 года этот трек возглавил музыкальные чарты Великобритании и США.
Рэпер Дэйв (Dave) стал лауреатом в номинации "Лучший британский альбом".
Его пластинка Psychodrama, выпущенная в марте 2019 года, возглавила хит-парад UK Albums Chart.
Рэпер Дэйв (Dave) стал лауреатом в номинации "Лучший британский альбом".
Его пластинка Psychodrama, выпущенная в марте 2019 года, возглавила хит-парад UK Albums Chart.
Обладательницу пяти премий "Грэмми" Билли Айлиш выбрали "Лучшей иностранной певицей".
На церемонии она впервые исполнила в живую песню "No time to die", записанную для нового фильма о Джеймсе Бонде.
Обладательницу пяти премий "Грэмми" Билли Айлиш выбрали "Лучшей иностранной певицей".
На церемонии она впервые исполнила в живую песню "No time to die", записанную для нового фильма о Джеймсе Бонде.
"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.
Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.
Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.
"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.
Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.
Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.
Несмотря на то, что Лиззо не получила награду, как "Лучшая иностранная певица", она устроила динамичное шоу.
Исполнительница представила микс из четырех своих хитов: Cuz i love you, Truth hurts, Good as hell и Juice.
Несмотря на то, что Лиззо не получила награду, как "Лучшая иностранная певица", она устроила динамичное шоу.
Исполнительница представила микс из четырех своих хитов: Cuz i love you, Truth hurts, Good as hell и Juice.
Певец Гарри Стайлс исполнил проникновенную композицию Falling, находясь по щиколотку в воде.
Его выступление запомнилось и необычным костюмом: кружевные комбинезон и перчатки, нитка жемчуга на шее.
Певец Гарри Стайлс исполнил проникновенную композицию Falling, находясь по щиколотку в воде.
Его выступление запомнилось и необычным костюмом: кружевные комбинезон и перчатки, нитка жемчуга на шее.
В финале вечера на сцену вышли трое из пяти участников легендарной британской рок-группы The Faces. Род Стюарт пошутил: "Может быть Brit Awards 40 лет, но мы вместе уже 50". Они исполнили хит 60-х годов Stay with me.
В финале вечера на сцену вышли трое из пяти участников легендарной британской рок-группы The Faces. Род Стюарт пошутил: "Может быть Brit Awards 40 лет, но мы вместе уже 50". Они исполнили хит 60-х годов Stay with me.
На красной дорожке тоже было на что посмотреть.
Так, британская теле - и радиоведущая Майя Джама, кажется, специально пришла в длинном бархатном платье с глубоким декольте, чтобы позлить своего бывшего молодого человека рэпера Stromzy.
Пара встречалась четыре года и рассталась в августе 2019 года. Музыкант даже посвятил ей трек Lessons. В нем он публично извиняется перед Майей за неуважение к ней и сожалеет по поводу их разрыва.
На красной дорожке тоже было на что посмотреть.
Так, британская теле - и радиоведущая Майя Джама, кажется, специально пришла в длинном бархатном платье с глубоким декольте, чтобы позлить своего бывшего молодого человека рэпера Stromzy.
Пара встречалась четыре года и рассталась в августе 2019 года. Музыкант даже посвятил ей трек Lessons. В нем он публично извиняется перед Майей за неуважение к ней и сожалеет по поводу их разрыва.
Одна из самых востребованных моделей в Великобритании Эбби Клэнси пришла в экстремально коротком платье с широкими разрезами по бокам.
Видимо, она тоже хотела кого-то позлить или чем-то похвастаться.
Одна из самых востребованных моделей в Великобритании Эбби Клэнси пришла в экстремально коротком платье с широкими разрезами по бокам.
Видимо, она тоже хотела кого-то позлить или чем-то похвастаться.
Звезда социальной сети TikTok и певица Ashnikko стала главной звездой на красной дорожке.
Футуристический наряд из синих бархатных брюк и полупрозрачного купальника создал специально для нее дизайнер Уэсли Берриман (Wesley Berryman).
Образ дополнили два "телохранителя" в белых костюмах. Они держали длинные хвосты Ashnikko.
Звезда социальной сети TikTok и певица Ashnikko стала главной звездой на красной дорожке.
Футуристический наряд из синих бархатных брюк и полупрозрачного купальника создал специально для нее дизайнер Уэсли Берриман (Wesley Berryman).
Образ дополнили два "телохранителя" в белых костюмах. Они держали длинные хвосты Ashnikko.
Певица Элли Голдинг, которая дважды становилась лауреатом Brit Awards, удивила выбором наряда.
Платье из кружевных лоскутов, напоминающих витражи, от Koché выглядело странно.
Певица Элли Голдинг, которая дважды становилась лауреатом Brit Awards, удивила выбором наряда.
Платье из кружевных лоскутов, напоминающих витражи, от Koché выглядело странно.