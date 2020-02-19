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Культура
2020-02-19T15:45+0300
https://ria.ru/20200219/1564960111.html
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564957817_0:48:2043:1197_1036x0_80_0_0_30fb76a0462678349561a53dba3f1c4f.jpg
РИА Новости

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020

15:45 19.02.2020
794
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Лондоне, на стадионе O2 Arena, объявили лауреатов самой престижной британской музыкальной премии Brit Awards 2020. Кто стал лучшим и чем запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Hannah Mckay

Рэпер Stormzy во второй раз забрал высшую награду в номинации "Лучший британский сольный исполнитель".

Рэпер Stormzy на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
1 из 13

Рэпер Stormzy во второй раз забрал высшую награду в номинации "Лучший британский сольный исполнитель".

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Поп-певица Mabel получила такую же награду, только как исполнительница.

Ее дебютный альбом High expectations сразу занял первые позиции в британском чарте UK Albums Chart, а позже попал в Billboard 200.

Певица Mabel во время выступления на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
2 из 13

Поп-певица Mabel получила такую же награду, только как исполнительница.

Ее дебютный альбом High expectations сразу занял первые позиции в британском чарте UK Albums Chart, а позже попал в Billboard 200.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Певец Льюис Капальди единственный забрал две статуэтки: в номинациях "Лучшая композиция" и "Лучший британский новый исполнитель".

На сцене O2 Arena он исполнил свой хит "Someone you loved".

После релиза в ноябре 2018 года этот трек возглавил музыкальные чарты Великобритании и США.

Певец Льюис Капальди на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
3 из 13

Певец Льюис Капальди единственный забрал две статуэтки: в номинациях "Лучшая композиция" и "Лучший британский новый исполнитель".

На сцене O2 Arena он исполнил свой хит "Someone you loved".

После релиза в ноябре 2018 года этот трек возглавил музыкальные чарты Великобритании и США.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Рэпер Дэйв (Dave) стал лауреатом в номинации "Лучший британский альбом".

Его пластинка Psychodrama, выпущенная в марте 2019 года, возглавила хит-парад UK Albums Chart.

Рэпер Дэйв на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
4 из 13

Рэпер Дэйв (Dave) стал лауреатом в номинации "Лучший британский альбом".

Его пластинка Psychodrama, выпущенная в марте 2019 года, возглавила хит-парад UK Albums Chart.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Обладательницу пяти премий "Грэмми" Билли Айлиш выбрали "Лучшей иностранной певицей".

На церемонии она впервые исполнила в живую песню "No time to die", записанную для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
5 из 13

Обладательницу пяти премий "Грэмми" Билли Айлиш выбрали "Лучшей иностранной певицей".

На церемонии она впервые исполнила в живую песню "No time to die", записанную для нового фильма о Джеймсе Бонде.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.

Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.

Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.

Участники группы Foals на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
6 из 13

"Лучшей британской группой" назвали коллектив Foals.

Для рокеров это первая награда на Brit Awards. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, музыканты не ожидали, что станут лауреатами.

Все-таки Foals удалось опередить Coldplay, Bastille, Bring Me The Horizon и D-Block Europe, которые тоже были в числе номинантов.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Несмотря на то, что Лиззо не получила награду, как "Лучшая иностранная певица", она устроила динамичное шоу.

Исполнительница представила микс из четырех своих хитов: Cuz i love you, Truth hurts, Good as hell и Juice.

Певица Лиззо на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
7 из 13

Несмотря на то, что Лиззо не получила награду, как "Лучшая иностранная певица", она устроила динамичное шоу.

Исполнительница представила микс из четырех своих хитов: Cuz i love you, Truth hurts, Good as hell и Juice.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

Певец Гарри Стайлс исполнил проникновенную композицию Falling, находясь по щиколотку в воде.

Его выступление запомнилось и необычным костюмом: кружевные комбинезон и перчатки, нитка жемчуга на шее.

Певец Гарри Стайлс во время выступления на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
8 из 13

Певец Гарри Стайлс исполнил проникновенную композицию Falling, находясь по щиколотку в воде.

Его выступление запомнилось и необычным костюмом: кружевные комбинезон и перчатки, нитка жемчуга на шее.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Hannah Mckay

В финале вечера на сцену вышли трое из пяти участников легендарной британской рок-группы The Faces. Род Стюарт пошутил: "Может быть Brit Awards 40 лет, но мы вместе уже 50". Они исполнили хит 60-х годов Stay with me.

Род Стюарт и Ронни Вуд во время выступления на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
9 из 13

В финале вечера на сцену вышли трое из пяти участников легендарной британской рок-группы The Faces. Род Стюарт пошутил: "Может быть Brit Awards 40 лет, но мы вместе уже 50". Они исполнили хит 60-х годов Stay with me.

© REUTERS / Hannah Mckay
© AFP 2020 / Tolga Akmen

На красной дорожке тоже было на что посмотреть.

Так, британская теле - и радиоведущая Майя Джама, кажется, специально пришла в длинном бархатном платье с глубоким декольте, чтобы позлить своего бывшего молодого человека рэпера Stromzy.

Пара встречалась четыре года и рассталась в августе 2019 года. Музыкант даже посвятил ей трек Lessons. В нем он публично извиняется перед Майей за неуважение к ней и сожалеет по поводу их разрыва.

Британская телезвезда Майя Джама на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
10 из 13

На красной дорожке тоже было на что посмотреть.

Так, британская теле - и радиоведущая Майя Джама, кажется, специально пришла в длинном бархатном платье с глубоким декольте, чтобы позлить своего бывшего молодого человека рэпера Stromzy.

Пара встречалась четыре года и рассталась в августе 2019 года. Музыкант даже посвятил ей трек Lessons. В нем он публично извиняется перед Майей за неуважение к ней и сожалеет по поводу их разрыва.

© AFP 2020 / Tolga Akmen
© REUTERS / Simon Dawson

Одна из самых востребованных моделей в Великобритании Эбби Клэнси пришла в экстремально коротком платье с широкими разрезами по бокам.

Видимо, она тоже хотела кого-то позлить или чем-то похвастаться.

Модель Эбби Клэнси на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
11 из 13

Одна из самых востребованных моделей в Великобритании Эбби Клэнси пришла в экстремально коротком платье с широкими разрезами по бокам.

Видимо, она тоже хотела кого-то позлить или чем-то похвастаться.

© REUTERS / Simon Dawson
© REUTERS / Simon Dawson

Звезда социальной сети TikTok и певица Ashnikko стала главной звездой на красной дорожке.

Футуристический наряд из синих бархатных брюк и полупрозрачного купальника создал специально для нее дизайнер Уэсли Берриман (Wesley Berryman).

Образ дополнили два "телохранителя" в белых костюмах. Они держали длинные хвосты Ashnikko.

Певица Ashnikko на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
12 из 13

Звезда социальной сети TikTok и певица Ashnikko стала главной звездой на красной дорожке.

Футуристический наряд из синих бархатных брюк и полупрозрачного купальника создал специально для нее дизайнер Уэсли Берриман (Wesley Berryman).

Образ дополнили два "телохранителя" в белых костюмах. Они держали длинные хвосты Ashnikko.

© REUTERS / Simon Dawson
© REUTERS / Simon Dawson

Певица Элли Голдинг, которая дважды становилась лауреатом Brit Awards, удивила выбором наряда.

Платье из кружевных лоскутов, напоминающих витражи, от Koché выглядело странно.

Певица Элли Голдинг на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
13 из 13

Певица Элли Голдинг, которая дважды становилась лауреатом Brit Awards, удивила выбором наряда.

Платье из кружевных лоскутов, напоминающих витражи, от Koché выглядело странно.

© REUTERS / Simon Dawson
510013
КультураЭлли ГолдингГарри СтайлсБилли АйлишStromzyМузыкаНовости культурыВеликобританияЛондонСША
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