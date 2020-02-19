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Матвиенко: до Собчака в СССР не было публичной политики
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РИА Новости

Матвиенко: до Собчака в СССР не было публичной политики

12:24 19.02.2020 (обновлено: 13:03 19.02.2020)
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© РИА Новости / Борис БабановIII внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
© РИА Новости / Борис Бабанов
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. До Анатолия Собчака и возглавляемой им Межрегиональной депутатской группы в СССР не было публичной политики, с ним впервые в стране с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чём до того люди говорили едва ли не шепотом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Девятнадцатого февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака. Он стал мэром Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года, проработав на этой должности четыре года. В 2000 году Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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"Оглядываясь назад, я часто задумываюсь над природой его огромного влияния на людей. И каждый раз прихожу к выводу, что, несомненно, давали себя знать сила его интеллекта, ораторский талант, энергетика уникальной личности. Но не только это. До Собчака, до Межрегиональной депутатской группы публичной политики у нас в стране не было. Она появилась вместе с ними. Впервые в СССР с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чём до того люди говорили едва ли не шепотом", - написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда.
Кроме того, подчеркнула спикер, уже сейчас очевидно, что роль Анатолия Собчака в переводе в русло рыночных и демократических преобразований событий, начало которым положила перестройка, его вклад в их практическое осуществление просто огромны. "И как активного, последовательного борца, и как видного государственного деятеля, и как одного из творцов действующей Конституции. Убеждена, Анатолий Александрович с полным правом может быть назван - воспользуюсь этим понятием - одним из отцов-основателей современной России", - заявила она.
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По словам Матвиенко, судьба предоставила ей возможность в течение ряда лет работать рядом с Собчаком. Общение, сотрудничество с этим талантливым политиком, человеком огромной эрудиции, острого ума, деятельным, творчески мыслящим дали очень много, подчеркнула спикер. "Можно даже сказать сильнее — в немалой степени повлияли на мой дальнейший жизненный путь", - признала она.
Матвиенко отметила ещё один немаловажный момент: граждане чувствовали искренность Собчака. "Видели, что его выступления пронизаны искренним стремлением найти выход из системного кризиса, в котором оказалась страна в рамках советской модели. Сделать это вместе с народом, а не директивами сверху", - сказала парламентарий.
Она признала, что у Собчака были и ошибки.
"Ведь, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А на долю Анатолия Александровича, его команды пришёлся огромный ворох проблем — и оставшихся от прежнего времени, и новых. Такова участь всех первопроходцев. Главное, что он и его команда изначально верно определили содержание реформ, направление развития страны. Это великая заслуга, которую никто и никогда не в силах будет перечеркнуть", - заявила Матвиенко.
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"Уникальная личность". Матвиенко о роли Собчака в российской политике
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Он собрал уникальную команду управленцев, многие их которых и сейчас занимают высшие посты в государстве и управляют госкомпаниями. Нынешний президент России Владимир Путин работал в команде Собчака вместе с Кудриным.
Собчак был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака.
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Валентина МатвиенкоАнатолий СобчакСССРОбществоПолитика
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