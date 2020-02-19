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Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба
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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба

12:22 19.02.2020
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21 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сирийский Идлиб: итоги переговоров России и Турции".
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.

Напряженная ситуация вокруг сирийского Идлиба стала поводом для переговоров между представителями России и Турции. Первый этап состоялся в начале февраля в Анкаре, второй прошел в Москве 17 и 18 февраля. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и условились продолжить контакты, однако турецкая сторона высказала неудовлетворение итогами встреч.
В чем разногласия России и Турции по ситуации вокруг Идлиба? По каким вопросам удалось найти взаимопонимание? Как будет развиваться ситуация? Каково влияние США на обстановку в Сирии?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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