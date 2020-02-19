Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба

Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
Напряженная ситуация вокруг сирийского Идлиба стала поводом для переговоров между представителями России и Турции. Первый этап состоялся в начале февраля в Анкаре, второй прошел в Москве 17 и 18 февраля. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и условились продолжить контакты, однако турецкая сторона высказала неудовлетворение итогами встреч.
В чем разногласия России и Турции по ситуации вокруг Идлиба? По каким вопросам удалось найти взаимопонимание? Как будет развиваться ситуация? Каково влияние США на обстановку в Сирии?
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- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
Напряженная ситуация вокруг сирийского Идлиба стала поводом для переговоров между представителями России и Турции. Первый этап состоялся в начале февраля в Анкаре, второй прошел в Москве 17 и 18 февраля. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и условились продолжить контакты, однако турецкая сторона высказала неудовлетворение итогами встреч.
В чем разногласия России и Турции по ситуации вокруг Идлиба? По каким вопросам удалось найти взаимопонимание? Как будет развиваться ситуация? Каково влияние США на обстановку в Сирии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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