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2020-02-19T23:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564959407.html
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960244_0:622:1595:1519_1036x0_80_0_0_567facb5ae1f9836ad712caffdaf440d.jpg
РИА Новости

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

23:55 19.02.2020
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© канал в Twitter "The Pop Hub"Шарлотта Обери, исполнившая песню "Shallow"
Шарлотта Обери, исполнившая песню Shallow
© канал в Twitter "The Pop Hub"
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист Кевин Фрешуотер опубликовал в сети видео из своего онлайн-шоу, в котором просит случайных прохожих завершить строчку из какой-нибудь известной песни. Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
Журналист попросил британку спеть фрагмент заглавной песни из фильма "Звезда родилась" прямо в подземном переходе. Она сначала смутилась, но потом продемонстрировала мощный и красивый вокал.
В итоге этот ролик набрал более 11 миллионов просмотров в социальной сети и тысячи лайков.
Позже СМИ выяснили, что участницей онлайн-шоу оказалась Шарлотта Обери — профессиональная певица и автор песен.
Как правило, она исполняет композиции в самых разных жанрах, начиная от джазовых и заканчивая каверами песен современных поп-музыкантов, в том числе Рианны и Бейонсе.
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