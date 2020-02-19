Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист Кевин Фрешуотер опубликовал в сети видео из своего онлайн-шоу, в котором просит случайных прохожих завершить строчку из какой-нибудь известной песни. Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.

A video of a British woman randomly being challenged to sing Lady Gaga and Bradley Cooper’s “Shallow” is currently going viral across the internet.



pic.twitter.com/OKqpY3PxhU — The Pop Hub (@ThePopHub) February 18, 2020

Журналист попросил британку спеть фрагмент заглавной песни из фильма "Звезда родилась" прямо в подземном переходе. Она сначала смутилась, но потом продемонстрировала мощный и красивый вокал.

В итоге этот ролик набрал более 11 миллионов просмотров в социальной сети и тысячи лайков.

Позже СМИ выяснили , что участницей онлайн-шоу оказалась Шарлотта Обери — профессиональная певица и автор песен.