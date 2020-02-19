Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист Кевин Фрешуотер опубликовал в сети видео из своего онлайн-шоу, в котором просит случайных прохожих завершить строчку из какой-нибудь известной песни. Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
A video of a British woman randomly being challenged to sing Lady Gaga and Bradley Cooper’s “Shallow” is currently going viral across the internet.— The Pop Hub (@ThePopHub) February 18, 2020
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Журналист попросил британку спеть фрагмент заглавной песни из фильма "Звезда родилась" прямо в подземном переходе. Она сначала смутилась, но потом продемонстрировала мощный и красивый вокал.
В итоге этот ролик набрал более 11 миллионов просмотров в социальной сети и тысячи лайков.
Позже СМИ выяснили, что участницей онлайн-шоу оказалась Шарлотта Обери — профессиональная певица и автор песен.
Как правило, она исполняет композиции в самых разных жанрах, начиная от джазовых и заканчивая каверами песен современных поп-музыкантов, в том числе Рианны и Бейонсе.