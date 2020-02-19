Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск

ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша ждет от РФ ответ на возможность поездки руководства страны в Смоленск 10 апреля в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский , и событий в Катыни в годы войны, заявил замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции "Plus"

Польская делегация заявляла о намерении посетить Смоленск в годовщину авиакатастрофы и Катынь в 80-летие катыньского расстрела. Официальная Варшава попросила МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и в Катынь 10 апреля, сообщил ранее МИД Польши.

"Мы выразили желание достойной организации этой годовщины с участием наивысших государственных властей", - сказал Шинковский.

При этом он не сомневается в том, что российская сторона даст разрешение на этот визит. "Мы знаем, что предстоит еще много моментов для согласования. Пока мы ждем ответ, но мне тяжело себе представить, что две такие важные годовщины не могли бы быть достойным образом организованы, раз наивысшие власти Польши выразили такое желание", - сказал замминистра.

"Теоретически можно воображать себе разные вещи, Смоленск является территорией Российской Федерации, но я в то же время не представляю себе, чтобы было отказано в том, чтобы почтить память убитых в Катыни людей или людей, которые погибли под Смоленском 10 лет назад. Это было бы абсолютно непонятно. Мы не ожидаем негативных сценариев", - добавил он.

Шинковский уточнил, что Польша не настаивает на участии в мероприятиях в Смоленске представителей российских властей. "Запланированный визит не является двусторонним, а значит, нет такого обязательного требования", – сказал он.