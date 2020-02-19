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2020-02-19T12:18+0300
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Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск
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РИА Новости

Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск

12:18 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша ждет от РФ ответ на возможность поездки руководства страны в Смоленск 10 апреля в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, и событий в Катыни в годы войны, заявил замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции "Plus".
Польская делегация заявляла о намерении посетить Смоленск в годовщину авиакатастрофы и Катынь в 80-летие катыньского расстрела. Официальная Варшава попросила МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и в Катынь 10 апреля, сообщил ранее МИД Польши.
"Мы выразили желание достойной организации этой годовщины с участием наивысших государственных властей", - сказал Шинковский.
При этом он не сомневается в том, что российская сторона даст разрешение на этот визит. "Мы знаем, что предстоит еще много моментов для согласования. Пока мы ждем ответ, но мне тяжело себе представить, что две такие важные годовщины не могли бы быть достойным образом организованы, раз наивысшие власти Польши выразили такое желание", - сказал замминистра.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
17 января, 11:50
Соловьев поругался с историком в прямом эфире из-за Польши
"Теоретически можно воображать себе разные вещи, Смоленск является территорией Российской Федерации, но я в то же время не представляю себе, чтобы было отказано в том, чтобы почтить память убитых в Катыни людей или людей, которые погибли под Смоленском 10 лет назад. Это было бы абсолютно непонятно. Мы не ожидаем негативных сценариев", - добавил он.
Шинковский уточнил, что Польша не настаивает на участии в мероприятиях в Смоленске представителей российских властей. "Запланированный визит не является двусторонним, а значит, нет такого обязательного требования", – сказал он.
Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что, с учетом трудных метеоусловий, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.
Президент Польши Анджей Дуда
1 февраля, 14:58
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
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Лех КачиньскийПольшаСмоленскРоссия
Популярные комментарии
У себя памятники и память о наших - оскверняют, а к нам едут помянуть своих. Вот ведь у*оды. Но пусть едут, конечно.
19 февраля, 12:29
Александр И
1200000
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