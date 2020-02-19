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В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой
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РИА Новости

В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

12:17 19.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на происходящие в стране изменения, Пекин надеется, что США прекратят злоупотреблять санкциями и вместе с другими странами помогут в поиске политического решения венесуэльского вопроса, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон убеждает Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.
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"Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать", - заявил дипломат.
По его словам, "вне зависимости от происходящих в Венесуэле изменений китайско-венесуэльское сотрудничество продолжит развиваться".
"Надеемся, что США посмотрят фактам в лицо, прекратят злоупотреблять санкциями и другими принудительными мерами, будут работать со всеми сторонами в поисках политического решения венесуэльского вопроса, будут содействовать возвращению Венесуэлы на путь нормального развития", - подчеркнул он.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Гэн ШуанМИД КНРКитайВенесуэлаСШАВ мире
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