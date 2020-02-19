В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Китай продолжит развивать сотрудничество с Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой , несмотря на происходящие в стране изменения, Пекин надеется, что США прекратят злоупотреблять санкциями и вместе с другими странами помогут в поиске политического решения венесуэльского вопроса, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон убеждает Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.

"Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать", - заявил дипломат.

По его словам, "вне зависимости от происходящих в Венесуэле изменений китайско-венесуэльское сотрудничество продолжит развиваться".