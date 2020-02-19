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Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии
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РИА Новости

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

12:07 19.02.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ЧИТА, 19 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Читы приговорил к 14 годам колонии особого режима 38-летнего жителя Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапова, который в начале октября 2019 года убил 18-летнюю девушку и расчленил ее тело, сообщается на сайте СУСК по региону.
"В ходе возникшей неприязни мужчина нанес девушке множественные удары руками по различным частям тела, а затем задушил потерпевшую, сжав ее шею руками. На следующий день с целью сокрытия следов преступления расчленил тело убитой девушки, вынес несколько частей тела на улицу и утопил в реке... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особо режима", - говорится в сообщении.
Также суд обязал обвиняемого заплатить 2 миллиона рублей бабушке убитой девушки в качестве компенсации морального вреда. Мужчину признали вменяемым.
Части расчлененного тела 18-летней девушки жители Читы нашли во дворе многоэтажного дома 6 октября 2019 года, вскоре оперативники задержали подозреваемого в том же доме. По материалам дела, мужчина познакомился с жительницей Читы 4 октября и убил её вечером того же дня, а после того как расчленил и выбросил тело, вернулся в квартиру и продолжил выпивать.
Инженер-изобретатель Петер Мадсен
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