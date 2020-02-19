Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

"В ходе возникшей неприязни мужчина нанес девушке множественные удары руками по различным частям тела, а затем задушил потерпевшую, сжав ее шею руками. На следующий день с целью сокрытия следов преступления расчленил тело убитой девушки, вынес несколько частей тела на улицу и утопил в реке... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особо режима", - говорится в сообщении.

Части расчлененного тела 18-летней девушки жители Читы нашли во дворе многоэтажного дома 6 октября 2019 года, вскоре оперативники задержали подозреваемого в том же доме. По материалам дела, мужчина познакомился с жительницей Читы 4 октября и убил её вечером того же дня, а после того как расчленил и выбросил тело, вернулся в квартиру и продолжил выпивать.