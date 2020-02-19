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Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий
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РИА Новости

Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий

12:03 19.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.  Минфин после перехода контрольного пакета акций Сбербанка правительству ожидает его включения в перечень стратегических предприятий, заявил замминистра Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Все владение стратегическими обществами урегулировано отдельными нормативными правовыми актами, и вполне возможно - сейчас такого решения нет - и Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства ниже контроля. Предполагаю, что именно такая процедура будет предусмотрена", - сказал Колычев.
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Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утверждается президентом РФ. При этом указывается доля государства в соответствующем АО, и ее снижение возможно только после выхода указа главы государства.
Применительно к Сбербанку сокращение госдоли ниже контрольного пакета, то есть 50% плюс одна голосующая акция, в настоящее время возможно только на основании федерального закона. Это прописано в законе о ЦБ, которому и принадлежит сейчас этот пакет.
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Владимир КолычевСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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