Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минфин после перехода контрольного пакета акций Сбербанка правительству ожидает его включения в перечень стратегических предприятий, заявил замминистра Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Все владение стратегическими обществами урегулировано отдельными нормативными правовыми актами, и вполне возможно - сейчас такого решения нет - и Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства ниже контроля. Предполагаю, что именно такая процедура будет предусмотрена", - сказал Колычев.
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Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утверждается президентом РФ. При этом указывается доля государства в соответствующем АО, и ее снижение возможно только после выхода указа главы государства.
Применительно к Сбербанку сокращение госдоли ниже контрольного пакета, то есть 50% плюс одна голосующая акция, в настоящее время возможно только на основании федерального закона. Это прописано в законе о ЦБ, которому и принадлежит сейчас этот пакет.
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