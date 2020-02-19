Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий

"Все владение стратегическими обществами урегулировано отдельными нормативными правовыми актами, и вполне возможно - сейчас такого решения нет - и Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства ниже контроля. Предполагаю, что именно такая процедура будет предусмотрена", - сказал Колычев.