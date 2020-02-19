Более 30 общественных советов при органах власти обновили с 2017 года

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. При федеральных органах исполнительной власти сейчас работают 50 общественных советов, в которых участвуют более тысячи представителей общественных организаций и экспертов, состав многих советов был обновлен в последние годы, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
"Сейчас, я напомню, у нас работают 50 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. И общим итогом 1300 представителей общественных организаций, экспертов проводят советы, принимают участие. Все это достаточно большой корпус общественных наблюдателей за деятельностью, в общем, людей, которые глубоко разбираются каждый в своей теме, понимают специфику работы того или иного федерального органа исполнительной власти и действительно могут не по газетным статьям, а с документами в руках дать общественности оценку того, что происходит в том или ином органе госвласти", - сказал Новиков в ходе рабочей встречи руководства Общественной палаты РФ с представителями общественных советов и ответственными секретарями общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.
Он напомнил, что в общественных советах должен использоваться принцип сменяемости и ротации.
"У нас были такие эксклюзивные случаи, когда при некоторых органах власти общественные советы избирались бессрочно, практически как судьи Конституционного суда, что, конечно, вызывает вопросы", - рассказал Новиков.
Он также подчеркнул, что был разработан и внедрен унифицированный единый стандарт работы общественных советов.
По этому стандарту у нас за время работы шестого состава палаты 33 общественных совета было обновлено", - сказал чиновник.
Шестой созыв Общественной палаты РФ сформирован в 2017 году сроком на три года.