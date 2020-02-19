Более 30 общественных советов при органах власти обновили с 2017 года

"Сейчас, я напомню, у нас работают 50 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. И общим итогом 1300 представителей общественных организаций, экспертов проводят советы, принимают участие. Все это достаточно большой корпус общественных наблюдателей за деятельностью, в общем, людей, которые глубоко разбираются каждый в своей теме, понимают специфику работы того или иного федерального органа исполнительной власти и действительно могут не по газетным статьям, а с документами в руках дать общественности оценку того, что происходит в том или ином органе госвласти", - сказал Новиков в ходе рабочей встречи руководства Общественной палаты РФ с представителями общественных советов и ответственными секретарями общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.