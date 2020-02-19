Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T12:01+0300
https://ria.ru/20200219/1564958376.html
Более 30 общественных советов при органах власти обновили с 2017 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958236_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_5e9528419c9a5701897cce7d0eea575b.jpg
РИА Новости

Более 30 общественных советов при органах власти обновили с 2017 года

12:01 19.02.2020
44
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНачальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. При федеральных органах исполнительной власти сейчас работают 50 общественных советов, в которых участвуют более тысячи представителей общественных организаций и экспертов, состав многих советов был обновлен в последние годы, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
"Сейчас, я напомню, у нас работают 50 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. И общим итогом 1300 представителей общественных организаций, экспертов проводят советы, принимают участие. Все это достаточно большой корпус общественных наблюдателей за деятельностью, в общем, людей, которые глубоко разбираются каждый в своей теме, понимают специфику работы того или иного федерального органа исполнительной власти и действительно могут не по газетным статьям, а с документами в руках дать общественности оценку того, что происходит в том или ином органе госвласти", - сказал Новиков в ходе рабочей встречи руководства Общественной палаты РФ с представителями общественных советов и ответственными секретарями общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.
Он напомнил, что в общественных советах должен использоваться принцип сменяемости и ротации.
"У нас были такие эксклюзивные случаи, когда при некоторых органах власти общественные советы избирались бессрочно, практически как судьи Конституционного суда, что, конечно, вызывает вопросы", - рассказал Новиков.
Он также подчеркнул, что был разработан и внедрен унифицированный единый стандарт работы общественных советов.

По этому стандарту у нас за время работы шестого состава палаты 33 общественных совета было обновлено", - сказал чиновник.

Шестой созыв Общественной палаты РФ сформирован в 2017 году сроком на три года.
000001
Обсудить 0
Общественная палата РФСергей НовиковОбщество
Рекомендуем
Табличка у входа в редакцию Новой газеты
Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Программирование
В России запустят спецресурс по противодействию цифровым преступлениям
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"
В КЧР открылся новый корпус самой большой школе в регионе
В КЧР открылся новый корпус в самой большой школе в регионе
Работница школьной столовой
Совфед 26 февраля рассмотрит закон о школьном питании
Люди в защитных медицинских масках
В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
Матвиенко: до Собчака в СССР не было публичной политики
Вид на Берлин
Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Девушка за компьютером
Все поселки Калининградской области получили доступ в интернет
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк поддержал инноватора в области производства сельхозтехники
Табличка на здании компании Роснефть
В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Дезинфекция улицы в Пекине
"Медиа-вирус": Сovid-19 утяжелили политикой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
Лента новостейМолния