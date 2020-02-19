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Камбоджа разрешила покинуть страну пассажирам Westerdam
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РИА Новости

Камбоджа разрешила покинуть страну пассажирам Westerdam

11:56 19.02.2020
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© REUTERS / StringerПассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
© REUTERS / Stringer
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
БАНГКОК, 19 фев – РИА Новости. Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен, сообщает в среду интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на камбоджийские власти.
Пассажиры, прошедшие тесты на коронавирус, вылетают в свои страны чартерными рейсами из столицы страны города Пномпеня, заявил в среду премьер-министр Камбоджи Хун Сен, слова которого приводит издание.
По словам премьера, около 500 пассажиров лайнера в настоящий момент ожидают в Пномпене вылета тремя чартерными рейсами, которые отправятся в среду, четверг и пятницу.
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Более 540 пассажиров, вылетевших в предыдущие дни, уже вернулись в свои страны или находятся на пути домой, также сообщил премьер.
Власти Камбоджи ранее разрешили пассажирам лайнера сойти на берег после того, как пять стран отказали лайнеру в заходе в свои порты в связи с ситуацией с коронавирусом.
В среду с круизного лайнера сошли последние пассажиры, сообщает газета. Они также уже прошли тесты на коронавирус и в ближайшее время будут доставлены в Пномпень для посадки на чартерные рейсы, предоставленные компанией-организатором круиза.
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Тотальная проверка пассажиров судна началась в воскресенье после того, как стало известно, что коронавирусом заражена 83-летняя гражданка США, сошедшая на берег в первой группе из 130 человек, и летевшая домой из Пномпеня транзитом через Малайзию. В аэропорту Куала-Лумпура и затем в одной из больниц города ей сделали два последовательных теста на коронавирус, и в обоих случаях нашли заражение. В настоящее время, по информации властей Малайзии, переданной камбоджийским партнерам, пассажирка и ее 85-летний супруг, путешествовавший вместе с ней, находятся в инфекционном отделении одной из больниц Куала-Лумпура. Супруг американки не инфицирован, сообщает издание.
В заявлении компании Holland America, оператора круиза, опубликованном во вторник, говорится, что все пассажиры первой группы, вылетевшие из Камбоджи без проверки на коронавирус, пройдут соответствующие тесты в своих странах.
"С ними в ближайшее время свяжутся медицинские власти их стран", - говорится в документе.
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Хун СенМалайзияКамбоджаПномпеньСШАВ мире
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