МИД согласует порядок покидания россиянами судна Diamond Princess

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МИД России в МИД России в Японии согласовывает порядок, в котором остающиеся на борту круизного судна Diamond Princess россияне будут его покидать.

Ранее сообщалось, что в среду, после окончания двухнедельного карантина из-за нового коронавируса , лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся домой. Уточняется, что сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов.

"Совместно с японскими властями согласовываем порядок покидания судна остающимися на борту соотечественниками. В ближайшие дни, после завершения карантина, они также вернутся в Россию в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении российского МИД.

Представители дипведомства продолжают держать на контроле ситуацию вокруг россиян, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.

Круизный лайнер Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля. За две недели карантина на судне из 3700 человек случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у 542 человек. Кроме этого, заражения выявлены у сотрудников карантинной службы и минздрава, работавших на судне. Всего в Японии обнаружено 616 случаев заражения новым типом коронавируса.