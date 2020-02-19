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МИД согласует порядок покидания россиянами судна Diamond Princess
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РИА Новости

МИД согласует порядок покидания россиянами судна Diamond Princess

11:53 19.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАвтобус с пассажирами круизного лайнера Diamond Princess покидает терминал в порту Йокогама
Автобус с пассажирами круизного лайнера Diamond Princess покидает терминал в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Автобус с пассажирами круизного лайнера Diamond Princess покидает терминал в порту Йокогама
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МИД России в Японии согласовывает порядок, в котором остающиеся на борту круизного судна Diamond Princess россияне будут его покидать.
Ранее сообщалось, что в среду, после окончания двухнедельного карантина из-за нового коронавируса, лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся домой. Уточняется, что сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов.
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"Совместно с японскими властями согласовываем порядок покидания судна остающимися на борту соотечественниками. В ближайшие дни, после завершения карантина, они также вернутся в Россию в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении российского МИД.
Представители дипведомства продолжают держать на контроле ситуацию вокруг россиян, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.
Круизный лайнер Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля. За две недели карантина на судне из 3700 человек случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у 542 человек. Кроме этого, заражения выявлены у сотрудников карантинной службы и минздрава, работавших на судне. Всего в Японии обнаружено 616 случаев заражения новым типом коронавируса.
Двадцать российских граждан остаются на борту лайнера, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля. Пока это сделали только первые 500 человек, в основном пожилые люди. Еще двое россиян с судна находятся в больнице - супружеская пара. Заражение вирусом в результате анализов подтверждены у одного мужчины, а его супруга из-за риска заражения также была госпитализирована японцами.
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