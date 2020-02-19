В Росгидромете назвали причину "черного неба" над Красноярском

К концу 2024 года в Красноярске планируют сократить выбросы в воздух на 30% В рамках национального проекта "Экология" планируется направить значительные усилия на улучшение качества атмосферного воздуха в Красноярске, что позволит к концу 2024 года снизить выбросы загрязняющих веществ в городе на 30% к уровню 2017 года.