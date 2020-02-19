В Росгидромете назвали причину "черного неба" над Красноярском

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Высокое загрязнение воздуха в Красноярске связано с мощным антициклоном, который стоит над городом уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков, что препятствует рассеиванию вредных выбросов, заявил РИА Новости замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
С вечера 14 февраля в Красноярске на четыре дня в связи с ухудшением экологической обстановки был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о режиме "черного неба" и разместил в инстаграме. Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
"Антициклон стоит над Казахстаном до Байкала, через Байкал в Якутию, над Монголией и Китаем, на границе с Монголией. Область высокого давления стоит здесь очень устойчиво и будет стоять еще долго. Под влиянием этого антициклона находится и Красноярский край", — сказал Цыганков.
Как уточнил ученый, время от времени ситуация в городе улучшается под воздействием соседнего циклона, который "прогибает" безветренный антициклон, приносит осадки и рассеивает выбросы.
"В северной части Сибири погоду определяет мощный циклон, который располагается над Балтикой. Под его влиянием антициклон будет немного "прогибаться" 20-21 февраля. Ложбина северного циклона его продавит до Новосибирска, там будут осадки — снег и ветер, а дальше, после 24 февраля обратно восстановится высокое давление. Причем оно захватит и Новосибирск. Да, после 24 числа опять восстановится антициклон", — пояснил Цыганов.
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По словам собеседника агентства, антициклон стоит уже практически два месяца, в его центре ветры всегда слабые.
Ранее в Росгидромете отмечали, что главной проблемой Красноярска являются угольные ТЭЦ, которые загрязняют воздух города. Влияние ТЭЦ усугубляется особенностями циркуляции воздуха на Азиатской территории страны, где в зимний период, то есть в отопительный сезон, часто устанавливается безветренная солнечная погода.
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