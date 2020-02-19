Минвостокразвития завершило работу над основами госполитики в Арктике

"Работа над основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, мы ожидаем утверждение документа главой государства. Согласование собственно стратегии развития Арктической зоны близится к концу, рассчитываем в течение двух месяцев также эту работу завершить. И в развитие этих документов будет принята новая государственная программа развития Арктической зоны", - сказал замминистра.