Минвостокразвития завершило работу над основами госполитики в Арктике

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа над основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, документ должен согласовать президент, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков на международной конференции "Арктика-2020".
"Работа над основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, мы ожидаем утверждение документа главой государства. Согласование собственно стратегии развития Арктической зоны близится к концу, рассчитываем в течение двух месяцев также эту работу завершить. И в развитие этих документов будет принята новая государственная программа развития Арктической зоны", - сказал замминистра.
В декабре 2019 года Совбез России одобрил "Основы государственной политики в Арктике". Также в декабре был утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года.