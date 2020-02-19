Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T11:50+0300
https://ria.ru/20200219/1564957533.html
Минвостокразвития завершило работу над основами госполитики в Арктике
https://cdn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_253:767:2531:2048_1036x0_80_0_0_6cb294aca38e284718f642734db62f1d.jpg
РИА Новости

Минвостокразвития завершило работу над основами госполитики в Арктике

11:45 19.02.2020 (обновлено: 11:50 19.02.2020)
146
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа над основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, документ должен согласовать президент, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков на международной конференции "Арктика-2020".
"Работа над основами государственной политики в Арктике до 2035 года завершена, мы ожидаем утверждение документа главой государства. Согласование собственно стратегии развития Арктической зоны близится к концу, рассчитываем в течение двух месяцев также эту работу завершить. И в развитие этих документов будет принята новая государственная программа развития Арктической зоны", - сказал замминистра.
В декабре 2019 года Совбез России одобрил "Основы государственной политики в Арктике". Также в декабре был утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
11:32
В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике
700000
Обсудить 0
Александр КрутиковАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск
Депутаты рассмешили Володина идеей транслировать заседания Госдумы в места для размышлений
Володина насмешила идея трансляции заседаний в "места для размышлений"
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий
Ольга Баталина
Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Здание Центрального банка России
ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов выступил за протекционизм в обеспечении флота грузами
Конституция РФ
В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Американский актер Аль Пачино и израильская актриса и певица Меитал Дохен
"Трудно быть со стариком": актриса обвинила Аль Пачино в скупости
Работница школьной столовой
Совфед 26 февраля рассмотрит закон о школьном питании
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
Путин пообщался с жителями Петербурга
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В Пекине заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
Лента новостейМолния