Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T11:42+0300
https://ria.ru/20200219/1564957278.html
Красный Крест зафиксировал снижение количества жертв в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156251/69/1562516928_0:161:3068:1887_1036x0_80_0_0_12cfe4781b2f9fa2aa2ff65213371640.jpg
РИА Новости

Красный Крест зафиксировал снижение количества жертв в Донбассе

11:42 19.02.2020
124
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста зафиксировал в 2019 году самое низкое число жертв среди гражданского населения на востоке Украины с начала конфликта в Донбассе, сообщила РИА Новости глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллет.
"Действительно, потерь среди гражданского населения меньше. И я бы сказала, что по этому поводу имеются четкие статистические данные. Мы зафиксировали самое низкое число жертв среди гражданского населения в 2019 году", - сообщила Жиллет.
По ее словам, регион сейчас безопаснее, чем год назад. Жизнь постепенно входит в норму, а местные жители открывают магазины и спортивные залы в пострадавших от войны районах.
"В некоторых районах – да (жизнь входит в норму - ред.), в некоторых, возможно, нет. В некоторых местах мы видели значительное улучшение за последние три-четыре года", - отметила она.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
08:00
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Жиллет также указала, что насилие в некоторых районах все еще продолжается, ведется стрельба, но этот конфликт она охарактеризовала как "не очень интенсивный".
Она отметила, что открытие моста на пункте пропуска "Станица Луганская", который был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, стало "значительным улучшением" ситуации. Жители могут передвигаться в более безопасных условиях, указала она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
08:00
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
020102
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРКрасный КрестУкраинаВ мире
Рекомендуем
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Французские археологи приедут в Крым на раскопки
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт
В КЧР открылся новый корпус самой большой школе в регионе
В КЧР открылся новый корпус в самой большой школе в регионе
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак
Матвиенко: до Собчака в СССР не было публичной политики
Встреча американских союзников на митинге в Москве на площади Маяковского 9 мая 1945
Актриса Вера Васильева рассказала о 9 мая 1945 года в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Вид на Берлин
Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали невыдачу визы США Воронцову "мелкими пакостями"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Лавров обсудил с главой МИД Иордании возвращение беженцев в Сирию
Полицейский
Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк поддержал инноватора в области производства сельхозтехники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
Лента новостейМолния