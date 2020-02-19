Красный Крест зафиксировал снижение количества жертв в Донбассе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международный комитет Международный комитет Красного Креста зафиксировал в 2019 году самое низкое число жертв среди гражданского населения на востоке Украины с начала конфликта в Донбассе , сообщила РИА Новости глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллет.

"Действительно, потерь среди гражданского населения меньше. И я бы сказала, что по этому поводу имеются четкие статистические данные. Мы зафиксировали самое низкое число жертв среди гражданского населения в 2019 году", - сообщила Жиллет.

По ее словам, регион сейчас безопаснее, чем год назад. Жизнь постепенно входит в норму, а местные жители открывают магазины и спортивные залы в пострадавших от войны районах.

"В некоторых районах – да (жизнь входит в норму - ред.), в некоторых, возможно, нет. В некоторых местах мы видели значительное улучшение за последние три-четыре года", - отметила она.

Жиллет также указала, что насилие в некоторых районах все еще продолжается, ведется стрельба, но этот конфликт она охарактеризовала как "не очень интенсивный".

Она отметила, что открытие моста на пункте пропуска "Станица Луганская", который был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, стало "значительным улучшением" ситуации. Жители могут передвигаться в более безопасных условиях, указала она.