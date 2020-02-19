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Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана
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РИА Новости

Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана

11:40 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Полиция в Белгороде задержала подозреваемых в мошенничестве, которые обманом пытались забрать 35 тысяч рублей у ветерана труда и вдовы участника Великой Отечественной войны якобы за оформление ей социальной выплаты в 75 тысяч рублей ко Дню победы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню победы в размере 75 тысяч рублей. Мужчины убедили пенсионерку, что для получения данных льгот необходимо передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены", - рассказала она.
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Доверившись незнакомцам, пенсионерка согласилась пойти с ними в банк, чтобы снять необходимую сумму со сберегательной книжки. Но бдительная сотрудница банка, услышав, с какой целью пожилая женщина обналичивает денежные средства, вызвала полицию. Злоумышленники заметили это и скрылись на своем автомобиле.
Вскоре их задержали на одной из улиц Белгорода. При осмотре автомашины обнаружили и изъяли медицинские приборы, а также тетради с записями.
"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнула Волк.
В связи с празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из федерального бюджета выплаты в размере 75 тысяч рублей получат ветераны войны, по 50 тысяч рублей - труженики тыла.
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Ирина ВолкРоссияБелгородПроисшествия
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