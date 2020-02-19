Мошенники в Белгороде пытались выманить 35 тысяч рублей у ветерана

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Полиция в Полиция в Белгороде задержала подозреваемых в мошенничестве, которые обманом пытались забрать 35 тысяч рублей у ветерана труда и вдовы участника Великой Отечественной войны якобы за оформление ей социальной выплаты в 75 тысяч рублей ко Дню победы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Установлено, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню победы в размере 75 тысяч рублей. Мужчины убедили пенсионерку, что для получения данных льгот необходимо передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены", - рассказала она.

Доверившись незнакомцам, пенсионерка согласилась пойти с ними в банк, чтобы снять необходимую сумму со сберегательной книжки. Но бдительная сотрудница банка, услышав, с какой целью пожилая женщина обналичивает денежные средства, вызвала полицию. Злоумышленники заметили это и скрылись на своем автомобиле.

Вскоре их задержали на одной из улиц Белгорода. При осмотре автомашины обнаружили и изъяли медицинские приборы, а также тетради с записями.

"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнула Волк.