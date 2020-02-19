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Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной
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РИА Новости

Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной

11:39 19.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что назначение депутата Ольги Баталиной на пост его заместителя пока обсуждается.
Ранее сообщалось, что кандидатура Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
"Назначения не было еще... Этот вопрос обсуждается, на сегодняшний день проводятся консультации", - сказал министр журналистам.
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Антон КотяковОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Политика
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