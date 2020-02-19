Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что назначение депутата Ольги Баталиной на пост его заместителя пока обсуждается.
Ранее сообщалось, что кандидатура Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
"Назначения не было еще... Этот вопрос обсуждается, на сегодняшний день проводятся консультации", - сказал министр журналистам.
21 декабря 2017, 11:08Баталина ответила на заявления, что иностранцы охотнее усыновляют инвалидов