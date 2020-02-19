Руденя: в Верхневолжье приведут в порядок ключевые региональные дороги

ТВЕРЬ, 19 фев – РИА Новости. В 2020 году в Тверской области в полтора раза вырастет протяженность региональных дорог, включенных в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, запланирован ремонт на семи автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 154 километра. В Твери отремонтируют более 61 километра улично-дорожной сети.

Ранее губернатор области Игорь Руденя отмечал, что область в рамках национального проекта в ближайшие годы планирует привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги.

По словам главы региона, это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах, в том числе обустройство пешеходных переходов с подсветкой.