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Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51

11:37 19.02.2020 (обновлено: 12:26 19.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 51, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
По данным KCDC, все пять новых случаев заражения обнаружены среди контактировавших с 31-м зараженным.
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Ранее сообщалось, что 31-м зараженным стала 61-летняя гражданка Южной Кореи, которая живет в городе Тэгу и не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019. Сейчас она находится в карантине. Это был уже второй случай заражения в Южной Корее, когда не ясен путь передачи вируса.
Всего от женщины заразились уже 15 человек, 14 из них ходили с ней в одну церковь, еще один человек столкнулся с ней в больнице.
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По последним данным, в Южной Корее выздоровели и выписаны уже 16 человек, таким образом, на лечении находятся 35 человек. Ещё 1 149 проходят проверку. По данным министерства здравоохранения в день в стране проводится от 800 до 1000 анализов на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2 004, излечились почти 14,4 тысячи. за пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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