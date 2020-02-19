Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51

СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 , общее число зараженных в стране достигло 51, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, все пять новых случаев заражения обнаружены среди контактировавших с 31-м зараженным.

Ранее сообщалось, что 31-м зараженным стала 61-летняя гражданка Южной Кореи, которая живет в городе Тэгу и не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019. Сейчас она находится в карантине. Это был уже второй случай заражения в Южной Корее, когда не ясен путь передачи вируса.

Всего от женщины заразились уже 15 человек, 14 из них ходили с ней в одну церковь, еще один человек столкнулся с ней в больнице.

По последним данным, в Южной Корее выздоровели и выписаны уже 16 человек, таким образом, на лечении находятся 35 человек. Ещё 1 149 проходят проверку. По данным министерства здравоохранения в день в стране проводится от 800 до 1000 анализов на коронавирус.