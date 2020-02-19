Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T11:33+0300
https://ria.ru/20200219/1564956975.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361645_0:390:2948:2048_1036x0_80_0_0_154be7d9f52fe035c55d697d56225c24.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

11:33 19.02.2020
546
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в конце недели, температура будет держаться около нуля, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление немного подрастет, в четверг и пятницу будет преобладать облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура в ночные часы в Москве от 0 до плюс 2, местами возможно понижение до минус 1, в Подмосковье понижение возможно до минус 3. Днем воздух прогреется до 2-4 тепла, по области – от минус 1 до плюс 4", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в четверг и пятницу атмосферное давление составит 751 миллиметр, а в выходные оно упадет на 20 единиц и составит 730 миллиметров. В субботу атмосферное давление начнет понижаться, погоду будет определять новый атлантический циклон. Погода облачная, местами небольшие осадки. Фон температуры изменится мало.
Теплая погода в Москве
Вчера, 11:44
Теплая московская зима позволила зимующим птицам пережить сезон
"У нас произойдет резкое падение атмосферного давления, и за сутки оно понизится на 20 единиц", - пояснила она.
Позднякова отметила, что наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в столице 23 февраля, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 1, днем – от минус 2 до плюс 2.
"Мы будем находиться в зоне атмосферных фронтов, скорее всего они проявят себя осадками в виде дождя и мокрого снега. Будет околонулевая температура, из-за чего осадки будут принимать такой вид", - пояснила синоптик.
В понедельник атмосферное давление немного подрастет, погода будет облачной с прояснениями, осадки будут только местами. Фон температуры сохранится прежним – около нуля. "По-прежнему температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов минимум", - заключила метеоролог.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
03:00
"Такого я не припомню". Вильфанд назвал причину теплой зимы в России
200000
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Смартфон
Названы опасные для скачивания приложения
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Терминал А аэропорта Внуково
Во "Внуково" рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
Лента новостейМолния