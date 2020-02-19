Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве. Архивное фото

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в конце недели, температура будет держаться около нуля, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Облачная погода с небольшими осадками и резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в конце недели, температура будет держаться около нуля, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова

"Атмосферное давление немного подрастет, в четверг и пятницу будет преобладать облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура в ночные часы в Москве от 0 до плюс 2, местами возможно понижение до минус 1, в Подмосковье понижение возможно до минус 3. Днем воздух прогреется до 2-4 тепла, по области – от минус 1 до плюс 4", - рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в четверг и пятницу атмосферное давление составит 751 миллиметр, а в выходные оно упадет на 20 единиц и составит 730 миллиметров. В субботу атмосферное давление начнет понижаться, погоду будет определять новый атлантический циклон. Погода облачная, местами небольшие осадки. Фон температуры изменится мало.

"У нас произойдет резкое падение атмосферного давления, и за сутки оно понизится на 20 единиц", - пояснила она.

Позднякова отметила, что наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в столице 23 февраля, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 1, днем – от минус 2 до плюс 2.

"Мы будем находиться в зоне атмосферных фронтов, скорее всего они проявят себя осадками в виде дождя и мокрого снега. Будет околонулевая температура, из-за чего осадки будут принимать такой вид", - пояснила синоптик.