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Власти заявили о контроле над эпидемиологической ситуации в Хубэе
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РИА Новости

Власти заявили о контроле над эпидемиологической ситуации в Хубэе

11:32 19.02.2020
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© REUTERS / China DailyРабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй, очаге вспышки коронавируса, взята под контроль, число выздоровевших пациентов растет, заявил в среду официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн.
"18 февраля в провинции Хубэй, за исключением Уханя, количество выписанных пациентов уже четвертый день подряд значительно превышает количество новых выявленных случаев заражения. Начиная с 13 февраля и по сегодняшний день заметно сократилось число новых случаев заражения, темпы роста общего числа заболевших стабильные и медленные. Это свидетельствует о том, что вместе с реализацией различных мер по профилактике эпидемии и усилением медицинского обеспечения по всей стране, эпидемиологическая ситуация сравнительно хорошо взята под контроль, процент выздоровления непрерывно повышается", - заявил на брифинге Ми Фэн
Он также добавил, что 18 февраля по всей стране, за исключением провинции Хубэй, были выявлены 56 новых случаев заражения и 589 новых случаев с подозрением на коронавирус, зарегистрированы четыре летальных исхода.
"Количество новых подтвержденных случаев заражения снижается 15-й день подряд, а количество новых летальных случаев стабильно сохраняется на низком уровне", - сказал Ми Фэн.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Вчера, 20:27
ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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