Власти заявили о контроле над эпидемиологической ситуации в Хубэе

Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй

Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй

ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что эпидемиологическая ситуация в провинции Последние статистические данные свидетельствуют о том, что эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй , очаге вспышки коронавируса , взята под контроль, число выздоровевших пациентов растет, заявил в среду официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн.

"18 февраля в провинции Хубэй, за исключением Уханя, количество выписанных пациентов уже четвертый день подряд значительно превышает количество новых выявленных случаев заражения. Начиная с 13 февраля и по сегодняшний день заметно сократилось число новых случаев заражения, темпы роста общего числа заболевших стабильные и медленные. Это свидетельствует о том, что вместе с реализацией различных мер по профилактике эпидемии и усилением медицинского обеспечения по всей стране, эпидемиологическая ситуация сравнительно хорошо взята под контроль, процент выздоровления непрерывно повышается", - заявил на брифинге Ми Фэн

Он также добавил, что 18 февраля по всей стране, за исключением провинции Хубэй, были выявлены 56 новых случаев заражения и 589 новых случаев с подозрением на коронавирус, зарегистрированы четыре летальных исхода.

"Количество новых подтвержденных случаев заражения снижается 15-й день подряд, а количество новых летальных случаев стабильно сохраняется на низком уровне", - сказал Ми Фэн.