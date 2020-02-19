В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. После запуска работы налоговых льгот в После запуска работы налоговых льгот в Арктике планируется запуск девяти крупных проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков на международной конференции "Арктика-2020".

"По оценкам Минэнерго, только эти налоговые льготы запустят в Арктике девять крупнейших экономических проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей", - сказал Крутиков.

Он напомнил, что при добыче нефти на любой части арктического шельфа налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составит 5% и будет действовать в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Льгота по НДПИ при добыче газа с целью производства сжиженного природного газа на Ямале и Гыдане распространится на всю Арктическую зону, а также производство газохимии.

Как рассказал замминистра, НДПИ для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике составит 0 в течение 12 лет и будет поэтапно увеличиваться с 13-го по 17-й год промышленной добычи.