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В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике
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РИА Новости

В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике

11:32 19.02.2020 (обновлено: 14:45 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповЗаместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. После запуска работы налоговых льгот в Арктике планируется запуск девяти крупных проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков на международной конференции "Арктика-2020".
"По оценкам Минэнерго, только эти налоговые льготы запустят в Арктике девять крупнейших экономических проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей", - сказал Крутиков.
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Он напомнил, что при добыче нефти на любой части арктического шельфа налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составит 5% и будет действовать в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Льгота по НДПИ при добыче газа с целью производства сжиженного природного газа на Ямале и Гыдане распространится на всю Арктическую зону, а также производство газохимии.
Как рассказал замминистра, НДПИ для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике составит 0 в течение 12 лет и будет поэтапно увеличиваться с 13-го по 17-й год промышленной добычи.
Также, по словам Крутикова, для инфраструктурного обустройства новой крупнейшей нефтяной провинции на Таймыре предусмотрен налоговый вычет из НДПИ действующих нефтяных месторождений в объеме инвестиций в инфраструктуру.
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Александр КрутиковАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Экономика
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