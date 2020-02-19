В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Китай выступает против односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан , комментируя санкции США к Rosneft Trading.

"Китай всегда придерживается позиции, что межгосударственные связи должны основываться на соблюдении международного права и основных норм международных отношений. Мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела других стран, а также против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай выступает за урегулирование разногласий путем переговоров в соответствии с целями и принципами Устава ООН и основных норм международных отношений", настаивает на решении венесуэльской проблемы путем диалога и переговоров.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.