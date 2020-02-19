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В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading

11:30 19.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя санкции США к Rosneft Trading.
"Китай всегда придерживается позиции, что межгосударственные связи должны основываться на соблюдении международного права и основных норм международных отношений. Мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела других стран, а также против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил дипломат.
Центр Гаваны
09:33
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По его словам, "Китай выступает за урегулирование разногласий путем переговоров в соответствии с целями и принципами Устава ООН и основных норм международных отношений", настаивает на решении венесуэльской проблемы путем диалога и переговоров.
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.
США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
Вчера, 20:40
МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
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Гэн ШуанРоснефтьМИД КНРКитайЕвропаООНСШАВ мире
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