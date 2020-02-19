Охват тестирования на ВИЧ ежегодно увеличивается на два миллиона

"Мы ежегодно прибавляем практически на два миллиона охват тестирования. Здесь большое значение имеют и наши коммуникационные программы Министерства здравоохранения", - рассказала Габбасова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Среди наблюдаемых тенденций - изменение ситуации в ключевых группах. Если раньше, по словам помощника министра, наибольшую проблему составляли потребители инъекционных наркотиков, то сейчас ситуация меняется в сторону синтетических, что влияет на пути передачи. Таким образом, практически достигнуто равновесие между инъекционным и половым путями передачи инфекции.

"По работе с ключевыми группами в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день пока ещё не все, но уже более 70 принято нормативных актов, планов работы именно по профилактике в ключевых группах. Это остается сегодня основной проблемой. Для того, чтобы их охватить тестированием и, соответственно, по результатам тестирования охватить лекарственной терапией", - отметила Габбасова.