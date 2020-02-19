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Охват тестирования на ВИЧ ежегодно увеличивается на два миллиона
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РИА Новости

Охват тестирования на ВИЧ ежегодно увеличивается на два миллиона

11:29 19.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Охват тестирования на ВИЧ-инфекцию ежегодно увеличивается на два миллиона, в том числе благодаря коммуникационным программам министерства здравоохранения РФ, сообщила помощник министра Ляля Габбасова.
"Мы ежегодно прибавляем практически на два миллиона охват тестирования. Здесь большое значение имеют и наши коммуникационные программы Министерства здравоохранения", - рассказала Габбасова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Среди наблюдаемых тенденций - изменение ситуации в ключевых группах. Если раньше, по словам помощника министра, наибольшую проблему составляли потребители инъекционных наркотиков, то сейчас ситуация меняется в сторону синтетических, что влияет на пути передачи. Таким образом, практически достигнуто равновесие между инъекционным и половым путями передачи инфекции.
"По работе с ключевыми группами в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день пока ещё не все, но уже более 70 принято нормативных актов, планов работы именно по профилактике в ключевых группах. Это остается сегодня основной проблемой. Для того, чтобы их охватить тестированием и, соответственно, по результатам тестирования охватить лекарственной терапией", - отметила Габбасова.
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Ранее директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что деньги, которые выделяют на профилактику ВИЧ идут не совсем на то, что нужно. По его словам, Минздрав получил деньги на профилактику ВИЧ-инфекции, но потратил в основном их на тестирование населения, хотя можно было вложить их в проведение информационных кампаний.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВИЧ
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